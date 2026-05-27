Az amerikaiak nem adtak vízumot az orosz külügyminiszter-helyettesnek, aki az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésére volt hivatalos

Az Egyesült Államok elutasították Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes vízumkérelmét, aki az ENSZ Biztonsági tanácsának ülésén vett volna részt. Ezt Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője közölte. Nebenzja azt mondta, az orosz küldöttséget Vang Ji kínai külügyminiszter hívta meg az eseményre, május 1-je óta ugyanis a távol-keleti nagyhatalom elnökli az ENSZ BT-t.

Nebenzja értékelése szerint az elutasító döntés nem pusztán Washington saját kötelezettségeinek megsértéséről szól, hanem mélységes tiszteletlenségnek minősül Kínával szemben is.

Vaszilij Nebenzja hruscsovozik az ENSZ-ben, 2018. április 5-én Fotó: Atilgan Ozdil/Anadolu Agency

Donald Trump második elnökségének kezdetétől az amerikai–orosz diplomáciai kapcsolatok magasabb szintre emelkedtek az előző évekhez képest. Trump különmegbízottai rendszeresen utaznak Moszkvába, míg az USA ideiglenesen felfüggesztette a Kirill Dmitrijevre, Putyin orosz elnök különmegbízottjára kiszabott szankciókat, aki így többször is az Egyesült Államokban tárgalhatott Steve Witkoff-fal és társaival.

Nebenzja viszont most azt mondta, Alimov kitiltása nem az első eset, hasonló döntések korábban is születtek, konkrét előzményeket azonban nem említett. (Meduza)