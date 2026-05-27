Az amerikaiak nem adtak vízumot az orosz külügyminiszter-helyettesnek, aki az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésére volt hivatalos

Az Egyesült Államok elutasították Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes vízumkérelmét, aki az ENSZ Biztonsági tanácsának ülésén vett volna részt. Ezt Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője közölte. Nebenzja azt mondta, az orosz küldöttséget Vang Ji kínai külügyminiszter hívta meg az eseményre, május 1-je óta ugyanis a távol-keleti nagyhatalom elnökli az ENSZ BT-t.
Nebenzja értékelése szerint az elutasító döntés nem pusztán Washington saját kötelezettségeinek megsértéséről szól, hanem mélységes tiszteletlenségnek minősül Kínával szemben is.
Donald Trump második elnökségének kezdetétől az amerikai–orosz diplomáciai kapcsolatok magasabb szintre emelkedtek az előző évekhez képest. Trump különmegbízottai rendszeresen utaznak Moszkvába, míg az USA ideiglenesen felfüggesztette a Kirill Dmitrijevre, Putyin orosz elnök különmegbízottjára kiszabott szankciókat, aki így többször is az Egyesült Államokban tárgalhatott Steve Witkoff-fal és társaival.
Nebenzja viszont most azt mondta, Alimov kitiltása nem az első eset, hasonló döntések korábban is születtek, konkrét előzményeket azonban nem említett. (Meduza)