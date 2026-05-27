„Láthattuk a sátánt kék zakóban” – a fideszes Pócs János pócsozós klipet szerkesztett a pócsozó Magyar Péterről

„Mai parlamenti ülés, láthattuk a sátánt kék zakóban” – ezzel vezeti fel rövid Magyar Péter-es klipjét a közösségi oldalán Pócs János. A különleges megnyilvánulások és akciók hosszú soráról elhíresült fideszes képviselő – aki annak ellenére maradt bent a Parlamentben, hogy egyéniben tönkreverték, és listán sem volt befutó helyen – azokat a pillanatokat vágta-vágatta össze, amelyekben a miniszterelnök név szerint említette őt az Országgyűlés keddi ülésén. Mi tagadás, ilyenekből sok volt, talán több is, mint amennyit a dinnye- és sertésszakértő képviselő valaha is érdemelt volna.

A klip egy roppant sejtelmes kérdésfeltevéssel ért véget: „Adódik a kérdés, hogyha engem meglát, vajon miért borul el mindig az agya? Vagy azért, mert tudja, hogy én mindent tudok róla, vagy még nem?”

Hogy az utolsó pillanatos Pócs-mosolyt nevezhetjük-e sátáninak – vagy még nem –, azt hirtelen nem is könnyű eldönteni.