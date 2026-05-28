A világelső Sinner 2-0-ás vezetés után összeomlott a párizsi hőségben

Carlos Alcaraz távollétében az idei Roland Garros legnagyobb esélyese volt a világelső olasz Jannick Sinner – egészen a második fordulóig.

Az argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen eleinte minden a papírforma szerint alakult, Sinner 6:3, 6:2-re vezetett, a mérkőzésért adogatott. Ellenfele végül 7:5-re nyerte a harmadik játszmát. Sinner ekkor, nem először pályafutása alatt, fizikálisan nem bírta a mérkőzést a nagy melegben. Talán begörcsölt, nem lehet tudni pontosan, mi történhetett. Rossz volt nézni szédelgését a pályán. A világranglista-54. Cerúndolo azt csinált vele, amit akart, végül 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-re nyerte a meccset, és bejutott a harmadik fordulóba, vagyis a legjobb 32 közé. A mérkőzés végén nyilatkozó argentin öröme nem volt felhőtlen, hiszen Sinnernek az is nagy erőfeszítésébe került, hogy egyáltalán a pályán maradjon. Cerúndolo szerencsésnek mondta magát, tudta, hogy rendes körülmények között nem lett volna esélye, Sinnernek mielőbbi felépülést kívánt.

Sinner Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

Cerúndolo Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

A 2023-as US Open óta az összes Grand Slamet Alcaraz vagy Sinner nyerte. Akkor Novak Djokovic nyert. Erre most is van esélye a 39 éves szerbnek, bár a harmadik fordulóban a nála 20 évvel fiatalabb szupertehetség João Fonseca ellen lép pályára, aki máris 28. a világranglistán.

Itt találtok egy hosszabb összefoglalót a Sinner–Cerundolo meccsről:

Juan Manuel Cerúndolo még soha nem jutott Grand Slamen a 3. fordulóba. Ráadásul testvére, Francisco Cerúndolo egy másik pályán a francia Gastont verte, így mindketten ott vannak a 32 között. Akár találkozhatnak is, de csak az elődöntőben, amire azért sok esély nincs.