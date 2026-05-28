Egy titkos kormányhatározat miatt hiányzik legalább 100 milliárd forint a költségvetésből

Egy titkos kormányhatározatra hivatkozva vettek ki legalább százmilliárd forintnyi kiadást az idei költségvetésből – írja a Telex a birtokába jutott dokumentum alapján.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) eredetileg 310 milliárd forintnyi kiadással számolt az autópálya-koncesszióra (a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjára), amit a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására csökkentettek 210 milliárd forintra.

A kormányszóvivők múlt héten beszéltek arról, hogy az átadás-átvételkor kiderült, az idei költségvetésből hiányzik az ÉKM 286 milliárd forintnyi kiadása, amire a költségvetés részletes indoklásában sincs magyarázat. Ennek egyik része ez a legalább 100 milliárdos tétel is.

A lap magát a titkos kormányhatározatot nem látta, de információik szerint a magyar állam és az autópálya-koncesszorok közötti szerződés módosítását irányozhatta volna elő.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A birtokukba került dokumentum szerint tavaly év elején azzal számoltak, hogy módosítani tudják a magyar állam és a Mészáros Lőrinc, valamint Szíjj László tulajdonában lévő konzorcium közötti, 35 évre szóló koncessziós szerződést, aminek következtében jelentősen csökkenhetnek a kiadások. Ez viszont a választásokig nem történt meg.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 210 milliárd csak az első fél éves díjak rendezésére elég, a második félévre nem. A Fidesz szerint nem hamisították meg a költségvetést.