Hosszú kések: a Magyar Nemzet hirtelen kirúgta Fricz Tamást, a CÖF szóvivőjét

Izgalmas mozgások a bukott rendszer médiájában: az érintett Facebook-posztjából derült ki, hogy a Magyar Nemzet a napokban levélben bontotta fel a lapba külsősként 1990 óta, vagyis 36 éve író jobboldali politológus-publicista-aktivista Fricz Tamás szerződését. A lépés azért tűnik meglepőnek, mert Fricz a publicisztikai munkássága mellett a Fidesz tömegbázisát néha mozgásba lendítő, békemeneteket szervező álcivil szervezet, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője is. Emellett dolgozik, dolgozott az Alapjogokért Központ nevű korábbi kormányszervnek is.

„A napokban hivatalos levél érkezett, melyben közlik, hogy a szerződésemet felbontják, többet nem kell írnom. 36 éve, 1990 óta folyamatosan írok-írtam a Nemzetbe, kedvenc lapomba valamilyen külsős szerződés formájában. Nos, ennek itt a vége. Ez jött még a választási vereséghez... De biztos igazuk van, keresztényként megértő vagyok. Isten veled, Magyar Nemzet! Nem felejtem el a 36 évet!”

– fogalmazott Fricz.

Hogy mit veszítenek a Nemzet olvasói Fricz-cel? 2019-ben arról írt, hogy „Rotschildék, Goldsmithék, Sorosék stb” (vagyis a zsidók, a szerk.) futtatják Greta Thunbeget, 2021-ben pedig viccesen kiborult azon, hogy imádott fociklubja, az újpest akkori belga tulajdonosa piaci alapon vezeti a klubot, nem pedig úgy, mint egy NER-es, így van pofája olcsón játékost venni, felfuttatni, majd drágábban eladni.