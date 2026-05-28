Jogszerű volt, hogy tízmillióra büntették a Sztárboxot, amiért Fluor Tomi azt kiabálta, hogy „Mindent megbaszunk!”

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős ítéletében kimondta, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogszerűen szabott ki 10 millió forint bírságot az M-RTL Zrt.-re a Sztárbox 2023. november 5-én 19 óra 29 perces kezdettel sugárzott adása miatt, mert annak közzétételével a médiaszolgáltató megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket.

Ez volt az a műsor, amiben Fluor Tomi önkívületi állapotban üvöltötte Héder Barna mikrofonjába, hogy „ISTENES, ISTENES, ISTENES”, majd azt, hogy„MINDENT MEGBASZUNK”.

A médiahatóság eljárást is indított az RTL ellen az adás után, amiért tizenkettes karikával adta le a műsort, de az NMHH szerint miután a műsorban „ismert médiaszereplők és celebek vívnak egymással ökölvívó mérkőzéseket”, nem pedig sportolók, így az „nem minősül sportműsornak”, márpedig „az erőszakos tartalom propagálása, reflexió nélküli bemutatása veszélyeket hordozhat a gyermekkorú nézőkre”.

Emiatt úgy látták, „megalapozottan feltételezhető, hogy az erőszakos jelenetek bemutatása, valamint a műsorszám időnként obszcén, trágár nyelvezete miatt a műsorszám a kiskorúak személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatta”. Az eljárásban ezért azt vizsgálták, hogy megfelelő volt-e a Sztárbox korhatár-besorolása, és ez a döntés került a Fővárosi Ítélőtábla elé.

