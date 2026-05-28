Négy drónt kilőtt az amerikai hadsereg a Hormuzi-szoros környékén

Az Egyesült Államok újabb csapásokat hajtott végre Iránban. Egy katonai létesítményt céloztak meg, és lelőttek négy iráni támadó drónt, amelyek fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szoros környékén – közölték névtelenséget kérő amerikai tisztviselők.

A támadás során eltaláltak egy iráni földi irányítóállomást Bandar-Abbász kikötővárosában, hol épp egy ötödik drón indítására készültek. A tisztviselők szerint ezek védekező jellegű lépések voltak, a tűzszünet fenntartását szolgálták.

Az akció akkor történt, mikor az iráni erők tüzet nyitottak négy hajóra, amelyek megpróbáltak átkelni a szoroson – jelentette csütörtökön az állami IRIB televízió. Állításuk szerint a hajók úgy akartak átkelni a szoroson, hogy arról nem egyeztettek a biztonsági erőkkel.

Az újabb csapások, illetve Donald Trump legutóbbi éles hangú megjegyzései Iránról, Ománról és a Hormuzi-szorosról azt mutatják, hogy elég messze van egymástól az Egyesült Államok és Irán álláspontja a háború befejezését célzó tárgyalásokon. Trump hétvégén még arról beszélt, közel van a megállapodás, szerdán már azzal fenyegetőzött, hogy „befejezi a munkát”, ha Teherán nem megy bele a megállapodásba. Trump állítja, a novemberi félidős választások miatt nem fog sietni a konfliktus lezárásával.

Trump a kabinetülésen Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A kabinetülésen Trump figyelmeztethette Ománt, az Egyesült Államok szövetségesét is, amikor egy lehetséges rövid távú megállapodásról kérdezték, amely lehetővé tenné Iránnak és Ománnak, hogy ellenőrizze a továbbra is elzárt Hormuzi-szorost.

Trump azt mondta, hogy a szoros „mindenki számára nyitva áll”, és „Omán ugyanúgy fog viselkedni, mint mindenki más, vagy fel kell robbantanunk őket”. A Fehér Ház nem tisztázta azonnal, hogy Trump elszólta-e magát. A Fehér Ház korábban „teljes kitalációnak” nevezte azt a nem hivatalos megállapodástervezetet, ami egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a szoroson átmenő kereskedelmi hajózást, és amely szerint Irán és Omán közösen irányítaná a forgalmat. Az állítólagos tervezetről az iráni állami televízió számolt be.

Egy másik megoldatlan kulcsfontosságú kérdés, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet kiterjed-e Izraelnek a libanoni, Irán által támogatott militáns csoport, a Hezbollah elleni műveleteire. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy Libanont is be kell vonni az Egyesült Államokkal tárgyalt bármely tűzszüneti megállapodásba. Izrael mindenesetre most széles körű csapásokat indított Libanonban, és a déli terület hatalmas részét új harci övezetnek nyilvánította. (Guardian)