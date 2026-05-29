A választás utánra halasztotta a Corvinus rektora az orosz dezinformációról szóló konferenciát, egy szenátor lemondott, Rácz András eljön az egyetemről a döntés miatt

Politikai okokból halasztotta el a választás előtt Rácz András orosz dezinformációról szóló nemzetközi konferenciáját a Corvinus vezetése, a döntés elleni tiltakozásul az egyetem egyik szenátora lemondott, Rácz András pedig felmondott az intézményben - írja Panyi Szabolcs. Felmondásának tényét Rácz András a 444-nek is megerősítette, de az egyetem belső szabályzatára hivatkozva ennél többet egyelőre nem mondhatott.

Az orosz dezinformációról szóló, Visegrádi Alap által támogatott konferenciára eredetileg március 19-én, nem egészen egy hónappal a választás előtt került volna sor. Egy olyan nemzetközi kutatási projektnek lett volna ez a nyilvános eseménye, amely az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó orosz dezinformációt vizsgálta Rácz András által vezetésével: azt tárták fel, hogy a visegrádi országokban hogy számoltak be az orosz dezinformációs csatornák a mariupoli szülészet lebombázásáról, a bucsai mészárlásról és a Nova Kahovka-i gát felrobbantásáról.

2022. április 2., Bucsa, Ukrajna. Civilek holttestei hevernek az utcákon mindenfelé néhány nappal az orosz erők kivonulása után. Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Az egyetem azonban kevesebb mint egy héttel az esemény előtt inkább lefújta a konferenciát. Ez annyira későn történt, hogy ekkorra már a szállodát is lefoglalták, a külföldi résztvevők pedig megvették a budapesti repülőjegyeiket.

„Egyetemi források szerint a Corvinus vezetése azt mondta a szervezőknek, hogy aggódnak a projekt belpolitikai visszhangja miatt”

- írja Panyi a posztjában.

A döntést Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus belga rektora utólag úgy magyarázta egy oktatóknak küldött körlevélben, hogy csak néhány hetes halasztásról van szó. A rektor az egyetem alapító okiratára hivatkozott, amely tiltja a közvetlen politikai tevékenységet. Hogy az orosz dezinformáció feltárása, egy tudományos kutatás miért minősülne közvetlen politikai tevékenységnek, nem derült ki a magyarázatból, ahogy az sem, hogy a választás után már miért ne minősülne annak. Azt ugyanakkor a rektor tagadta, hogy az Orbán-kormány gyakorolt volna rá nyomást.

Miután kiderült, hogy az egyetemi vezetés a választás utánra halasztotta a konferenciát, a Corvinuson rendkvüli szenátusi ülést hívtak össze. Ezen Kirs Eszter, a nemzetközi Kapcsolatok Tanszék vezetője, Rácz közvetlen felettese tiltakozásul lemondott a szenátusi tagságáról.

Rácz András az ügy után bejelentette, hogy távozik a Corvinusról, és beadja a felmondását. Rácznak korábban a Pázmányról, majd pedig a Nemzeti Közszolgálati egyetemről kellett távoznia, az NKE-ről egyetemi információk szerint Orbán Balázs rúgatta ki.

Az orosz dezinformációról szóló konferenciát végül most hétfőn, június elsején tartják meg a Corvinuson.

Az egyetemen ettől függetlenül is nagy a feszültség. Egyelőre bizonytalan, hogyan alakul át a 2019-ben elsőként modellt váltó egyetem, melynek Hernádi Zsolt MOL-vezér a kuratóriumi elnöke. 150 oktató írta alá azt a szakszervezeti kezdeményezést, mely rendszerváltást követel a Corvinuson: többek között a szenátus megerősítését és új szenátusi választást akarnak, a jelenlegi egyetemi vezetést pedig arra szóltották fel, hogy addig már csak ügyvezetőként működjön.

A két éve kinevezett belga rektor, Bruno van Pottelsberghe, aki az orosz dezinformációról szóló konferenciát nem engedte a választás előtt megtartani, szeretné megtartaná a posztját. Ezzel hozható összefüggésbe, hogy gyorsan saját reformjavaslatokat nyújtott be az egyetem megújítására. Kérdés, hogy ezeknek mennyi relevanciája lesz, ha a Tisza-kormány, mint azt már bejelentették, a modellváltó intézmények eddigi működési kereteinek is a gyors átalakítását tervezi, akár a fenntartó KEKVA-alaptványokat is megszüntethetik.