Balog Zoltán: Nem beszélgettem Lévai Anikóval, ezt elmondtam már huszonötször

belföld

Miután Novák Katalin korábbi köztársasági elnök kabinetfőnöke, Schanda Tamás közölte, hogy Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, Balog is megszólalt, és „megerősítette” hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, amihez külön hozzátette, hogy „sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását”.

Balog Zoltán azóta sem volt hajlandó többet elárulni, a Telex csütörtök este Lovasberényben kapta el a református vezetőt, hogy feltegyék neki kérdéseiket, miután Magyar Péter többször pedzegette, hogy Lévai Anikónak és az Orbán családnak is lehetett szerepe a kegyelmi ügyben.

Balog többszöri kérdésre is csak annyit mondott:„Nem beszélgettem Lévai Anikóval, ezt elmondtam már huszonötször” – majd bevonult a Telex elől az épületbe, ahol épp egyházmegyei közgyűlést tartottak.

Balog azt mondta, nem tud ennél többet mondani: „amit el tudtam mondani ezzel kapcsolatban, azt elmondtam, és azt kérem, hogy a magánterületet tartsák tiszteletben”.

belföld K. Endre novák katalin balog zoltán lévai anikó kegyelmi ügy orbán viktor református egyház telex lovasberény
Kapcsolódó cikkek

Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán határozottan és nyomatékosan kérte, hogy kapjon kegyelmet K. Endre

Schanda Tamás, aki 2022 és 2024 között dolgozott Novák Katalin mellett, azt írta a 24.hu-nak: Balog Zoltán többször jelezte neki, hogy szerinte K. Endre ártatlan.

Benics Márk
POLITIKA

Megkerestük Kónya Endre édesanyját, hogy jobban megértsük Lévai Anikó szerepét a kegyelmi ügyben

Ráleltünk ugyanis egy 2007-es riportfilmre, amelyből kiderül, Kónya Endre családja segített visszaszerezni a Mikes család birtokát, ahol Novák Katalin és Lévai Anikó is megfordult.

Urfi Péter
POLITIKA

Balog Zoltán azt állítja, sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kért közbenjárást K. Endre ügyében

„Nálam megáll a történet. A kormányzati befolyásra semmilyen bizonyítékot nem tudnak felmutatni, mert ilyen nincs” – állítja Orbán volt minisztere.

Haász János
belföld