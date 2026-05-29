Balog Zoltán: Nem beszélgettem Lévai Anikóval, ezt elmondtam már huszonötször

Miután Novák Katalin korábbi köztársasági elnök kabinetfőnöke, Schanda Tamás közölte, hogy Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, Balog is megszólalt, és „megerősítette” hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget, amihez külön hozzátette, hogy „sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását”.

Balog Zoltán azóta sem volt hajlandó többet elárulni, a Telex csütörtök este Lovasberényben kapta el a református vezetőt, hogy feltegyék neki kérdéseiket, miután Magyar Péter többször pedzegette, hogy Lévai Anikónak és az Orbán családnak is lehetett szerepe a kegyelmi ügyben.

Balog többszöri kérdésre is csak annyit mondott: „Nem beszélgettem Lévai Anikóval, ezt elmondtam már huszonötször” – majd bevonult a Telex elől az épületbe, ahol épp egyházmegyei közgyűlést tartottak.

Balog azt mondta, nem tud ennél többet mondani: „amit el tudtam mondani ezzel kapcsolatban, azt elmondtam, és azt kérem, hogy a magánterületet tartsák tiszteletben”.