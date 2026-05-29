Djokovic elszalasztotta a nagy esélyt, ő is kiesett a Roland Garroson

Megtört egy hosszú sorozat az idei francia nyílt teniszbajnokságon. Az már a legelején eldőlt a spanyol Carlos Alcaraz nem fogja megvédeni a címét, mert sérülés miatt nem indult. Az így toronymagas esélyessé váló olasz Jannik Sinner aztán a második fordulóban 6:3, 6:2, 5:1-es vezetésnél elfogyott fizikailag, és elbukta a meccsét az argentin Juan Manuel Cerúndolo ellen.

Ami azt jelentette, hogy - vélhetően egy rövid időre - lezárult a legutóbbi 9 Grand Slam tornát letaroló Alcaraz-Sinner páros dominanciája. Nagy esélyt kapott így egy régi nagy bajnok, a szerb Novak Djokovic, hogy beteljesítse régi álmát, és megszerezze a 25 GS-címét. Csakhogy két játszmás vezetésről ő is kikapott Párizsban, a 19 éves brazil Joao Fonseca verte, aki először jutott nyolcaddöntőbe Grand Slamen.

Nagy kérdés, hogy a 39 éves Djokovicnak lesz-e még egyszer ekkora esélye, bár Alcaraz Wimbeldont is kihagyja majd.

Legutóbb egyébként 2022-ben, éppen a Roland Garroson fordult elő, hogy nem Djokovic, Alcaraz vagy Sinner nyert GS-tornát. Az akkori győztes Rafael Nadalnak az volt az utolsó, összeségében a 22 GS-győzelme.

Az pedig biztos, hogy új bajnokot avatnak a Roland Garroson.