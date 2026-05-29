Sulyok lemondás helyett inkább segítséget kér a Velencei Bizottságtól

A köztársasági elnök – esküjéhez híven – a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a Kormány és az Országgyűlés képviselői is – így kezdődik a Sándor-palota közleménye „a köztársasági elnök alkotmányos feladatait érintő egyes aktuális kérdésekről”, amit Sulyok Tamás Facebook-oldalán tettek közzé.

A közleményben úgy fogalmaznak, hogy a választások után a Magyar Péter miniszterelnök „részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy egy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére”.

Mármint hogy Magyar Péter az elmúlt hónpokban többször is lemondásra szólította fel Sulyok Tamást.

„Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezenfelül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő – alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat” – írják a közleményben, ami szerint „a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, s eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését”.

Azt írják, hogy a köztársasági elnök, vagyis Sulyok Tamás aggasztónak tartja, „ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint”. Ezért most ismét „megerősíti, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a Kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel”.

A közlemény azzal zárják, hogy „a fentiekre tekintettel”, Sulyok Tamás „az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában”.

12:52 - Frissítés:

Magyar Péter Sulyok posztja alatt egy kommentben reagált, és azt írta: „Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért…és a magára hagzott és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide.”