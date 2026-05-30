Fenekestül forgatja fel a BL-döntő Budapestet: lezárásokra, kavarodásokra, késésekre és nagyon dühös vagy rendkívül vidám szurkolókra felkészülni!

Négyezer rendőr, rengeteg busz, megnyitott I-es terminál, szurkolói zónák, lezárások és minifesztivál – felborul a fővárosi megszokott élete a szombat esti BL-döntő miatt, úgyhogy összeszedtük, mire érdemes odafigyelni a nap során, ha az ember úgy dönt, kiteszi a lábát az ajtón.

Gócpontok

Az esemény legfontosabb öt helyszíne alapvetően határozza meg a város hétvégi működését – ebből a legegyértelműbb a PSG-Arsenal BL-döntőjének helyszíne: a Puskás Aréna és környéke.

A Hősök terén és környékén rendezik meg az UEFA Champions Fesztivált, ami a meccs ideje alatt semleges szurkolói helyszínként funkcionál, és számos lezárást eredményez a környéken.

A rajongók számára külön zónákat hoztak létre: az Arsenal szurkolói a Városligetben csapatják, míg a PSG iránt elkötelezettek az MTK Sportparkban kaptak helyet.

Várható balhék

A döntő napján négyezer rendőr áll szolgálatba Budapesten, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatása szerint egy éve készülnek az UEFA-val közösen, és már a tavalyi döntőn is részt vettek a kollégáik. A munkájukat 5-5 francia és angol rendőr segíti a helyszínen.

A párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, a hatóságok információi szerint azonban több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre. Hogy ők mennyire lesznek hevesek, az majd kiderül. A párizsiak otthon rendre okoznak kellemetlen örömünnepeket.

A hatóságok közölték, hogy a rendőrségi bejelentővonalon (112) angol és francia nyelven beszélő kollégák is fogadják a hívásokat.

(A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete felvonulásról beszélt a hétvégére egy BKK-s áremelési javaslat kapcsán, erről azonban azóta sem lehetett többet hallani, a Főváros szerint pedig félreértésről volt szó – mindenesetre érdemes észben tartani.)

Forgalomkorlátozás

A különböző programok miatt már a meccs előtti napokban városszerte voltak lezárások, amik azonban péntektől-vasárnap délutánig megszaporodnak. Parkolni is pokoli lesz a városban, a parkolási tilalommal sújtott közterületekről a rendőrség elszállítja az autókat.

Térképre rakva így néznek ki a korlátozások és lezárások:

A pontos listát a rendőrség tételesen közölte, de itt is összeszedjük írásban, melyik utcákat érdemes elkerülni a hétvégén. Kezdésnek a Puskás Aréna körüli városrészeket nagy ívben, de emellett

28-a óta zárva van

a Kós Károly sétány,

a Hősök tere körbe,

az Állatkerti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között.

a Hunyadi János utca a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.

29-e óta zárva van

az Andrássy út a Bajza utca és a Dózsa György út között,

valamint az Andrássy út ezen szakasza környékén húzódó utcák.

De lezárták az Erzsébet teret is több ponton,

az Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,

a Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

az Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,

Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.

30-a reggel a szurkolói zónák közelében reggel 6-tól lesznek lezárások, így a

Dózsa György út,

a Stefánia Út,

az Ajtósi Dürer Sor,

a Thököly út és

a Kerepesi út egyes szakaszain.

30-án déltől 16 óráig zárva lesz a

Károly körút,

a Deák Ferenc tér,

a Bajcsy-Zsilinszky

és az Andrássy út.

A lezárások jellemzően vasárnap dél körül, de legkésőbb délután 16-ig véget érnek.

Tömegközlekedés

A BKK korábban közölte, hogy a szokásoshoz képest plusz száz autóbuszt állítanak forgalomba péntektől vasárnapig, és tartalékbuszokkal is készülnek. A reptéri járatok és a metrószerelvények 2-3 percenként követik majd egymást, de az 1-es villamos is sűrítve közlekedik.

A város harminc pontján úgynevezett totemoszlopokat helyeztek el a szurkolók útbaigazítására. Champions League Express jelöléssel külön charterbuszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható.

Repülőtér

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnél közel egy éve készülnek az eseményre, extrém terhelésre számítanak, speciális irányítóközpontot hoztak létre.

Arra kérnek minden utast, hogy ebben az időszakban a járat indulása előtt legalább két és fél órával előbb érkezzenek meg a reptérre, és még az indulás előtt tájékozódjanak arról, mennyi időt vesz igénybe a kijutás. A reptérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel lesz használható, de gyakrabban is járnak majd ott a buszok.

Péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Ezért aztán ideiglenesen megnyitják a reptér I-es terminálját is – ide érkeznek majd a londoni járatok és az összes Arsenal-szurkoló. A terminálra külön buszjáratokat indít a BKK.