Orbán élete házibulija lett volna, csak közben eljátszotta a házat

Ha valakinek fogalma sincs a fociról, azt mindenképpen érzékelnie kellett Budapesten, hogy valami nagy esemény van. A hasonló ruhák alapján lehetett volna ez két arab légitársaság (Qatar Airways vs. Emirates) nagyszabású csapatépítője vagy egy gigantikus brit legénybúcsú. Amiknek ikonikus helye a Király utca, szóval még az sem meglepő, hogy ott volt egy kisebb utcai harc péntek este.

De valójában egy óriási fociünnep volt a Bajnokok Ligája döntője, aminek a fő eseményére csak kevesen jutottak el a két klubnak és a szponzoroknak adott vagy a jelentkezők között kisorsolt jegyek miatt, de elég volt csak végigbiciklizni a városon vagy sétálni a belvárosba, hogy részei legyünk ennek. Aki pedig a Városligetben volt szombaton, ahol az angolok gyülekeztek, kóstolót kapott a hangulatból, a Zene Házában tuti nem voltak még annyian, ahány angol szurkoló sörözött most ott.

Azon már nem esik senki hanyatt Budapesten, hogy világsztárok jelennek meg a városban, van itt filmforgatás, Forma-1. Fociban most ért a csúcsra a város. Klubszinten ennek több állomása volt, a Bajnokok Ligája női döntője 2019-ben volt tán a legelérhetőbb és legcsaládiasabb, az Európai Szuperkupa a legneccesebb, ahol a covid szabályokat nagyon fellazítva vállalta be a kormány a meccset, az Európa-liga döntőben múlt el Mourinho mágiája. És jött most a BL-döntő.

Aminek a jelentőségét - hiába figyelt szombaton Budapestre a világ nagy része - a magyarok érezhették igazán. Ez lett volna ugyanis Orbán Viktor élete nagy eseménye. Szerény kis felvezetés volt csak az atlétikai világbajnokság, ahol Orbán tűzijátékos kerti partit tartott a Karmelitában az autokrata barátainak. Ide most aztán tényleg nagy vendégség jött volna, és jött is, csak közben a házigazdától elvették a kulcsot.

A házat ugyan még magáénak tartja, kicsit bánja is, hogy csak 67 ezres lett, nem 80 ezres. A hívei pedig most az egész stadionépítést igazolva látják. Azt azért nem árt megjegyezni, hogy egy NB I-es forduló komplett nézőszáma csak félig töltené meg a lekicsinyelt Puskást is. Nem beszélve arról, hogy a saját stadionjukat sem töltik meg. És közben a stadionok fenntartása nem menne állami segítség nélkül.

Orbánnak jutott még hely, de nem ott, ahol szerette volna. Próbáltuk megvárni ott, ahol a fontos emberek jöttek be, Szijjártó Pétert láttuk a nejével és Dzsudzsák Balázzsal, ott jött be Gulyás Gergely is. Mészáros Lőrinc sem maradt kint. De Orbán valahol máshol ment be, és jelentkezett Facebookról. Az Orbánnak öntött székbe pedig Magyar Péter ült, és jelentkezett be szintén Facebookra.

Orbán legnagyobb bulija elromlott. A beton marad.