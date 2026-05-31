„A mai nap fő témája a tiszás energiaterv, ez az elnevezés lécci MINDENHOL” – írják az MTVA kiszivárgott belső levelezésében

Németh „Pitbull” Zsolt, az MTVA csatornaigazgatója a választás napján azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez – derül ki az RTL Híradó birtokába került levelezésekből

A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban. Az egyik ilyen e-mail így kezdődik:

„A mai nap fő témája a tiszás energiaterv, ez az elnevezés lécci MINDENHOL. A téma kapcsán ma több nyilatkozat is volt, de a kiemelt és legfontosabb ov videós nyilatkozata”.

Az MTVA nem reagált az RTL megkeresésére.

Németh Zsolt a választások után egy állománygyűlésen azt mondta, „a maradék egy hónapban” már semmi nem fog változni, aki „nem tudja magában tartani az eredményekkel kapcsolatos érzéseit”, szabadságra mehet, vagy dolgozhat csökkentett üzemmódban. Ez azután volt, hogy Magyar Pétert behívták a közmédiába két botrányosra sikerült interjúra.

A Tisza azt ígéri, felfüggesztik az MTVA hírszolgáltatását, és megszűnik a politikai befolyás a közmédiában. A jelenlegi vezetőket lemondásra szólították fel, amennyiben ez nem történik meg, jogi úton távolítják el őket.

Az RTL Híradó riportjára reagálva Magyar Péter azt írta a Facebookon: