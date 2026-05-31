A rendőrség elégedett: tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a BL-döntő miatt

A PSG szurkolói vonulnak a Puskás Arénába Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő – büszkélkedik a BRFK.

Az óriási tömegeket vonzó sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13, egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, melyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő. Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve - írják egy Facebook-posztban.

A döntőt követő napon, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a főváros, a repülőtér és az egész ország közrendjét és közbiztonságát. A rendőrség köszönetét fejezi ki lakosság türelméért és együttműködéséért. Párizsban nagyobb parák voltak.

A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai 59 embert láttak el, és nyolc embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt. Ez részletesen így nézett ki: