A rendőrség elégedett: tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt a BL-döntő miatt

A PSG szurkolói vonulnak a Puskás Arénába
Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő – büszkélkedik a BRFK.

Az óriási tömegeket vonzó sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13, egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, melyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő. Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve - írják egy Facebook-posztban.

A döntőt követő napon, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a főváros, a repülőtér és az egész ország közrendjét és közbiztonságát. A rendőrség köszönetét fejezi ki lakosság türelméért és együttműködéséért. Párizsban nagyobb parák voltak.

A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai 59 embert láttak el, és nyolc embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt. Ez részletesen így nézett ki:

  • Puskás Aréna: 59 ellátás, ebből 8 kórházi szállítás
  • Andrássy út: 8 ellátás, ebből 4 kórházi szállítás
  • Hősök tere: 10 ellátás, ebből 7 kórházi szállítás
  • Városliget Fan Meeting Point: 12 ellátás, ebből 5 kórházi szállítás
  • MTK Sportkomplexum Fan Meeting Point: 2 ellátás, ebből 1 kórházi szállítás
Túltolták az ünneplést Párizsban

Franciaországban több száz embert állítottak elő, és hét rendőr megsérült a PSG győzelmének ünneplése során.

