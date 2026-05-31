A Rogánnak évről évre jelentős találmányi díjat utaló cég teljes bérköltsége kisebb a politikus gázsijánál

Rogán Antal hamarosan kitölti utolsó, vagy legalábbis egy ideig biztosan utolsó vagyonnyilatkozatát, ezzel búcsúzik el a parlamenttől.

Ennek az elmúlt években a legérdekesebb és legrejtélyesebb része volt az a bizonyos találmányhasznosítási díj. Ez a találmányi díjak örökmozgója: még 2016-ban jegyezték be a szabadalmat az újfajta digitális aláírási eljárással összefüggő taálmányra, ebben papíron legalábbis harmadfeltaláló volt Rogán. Erről még 2018-ban írtunk Mi is ez a friss botrány Leonardo da Rogán legendás találmánya körül?, érdemes elolvasni.

És Rogán valami egészen kiváló üzletet köthetett, merthogy nemcsak egyszer, hanem azóta is minden évben tekintélyes összeget kap találmányhasznosítási díj megnevezéssel a Mobilsign Kft.-től, amelynek most már egyedül tulajdonosa Rogán egyik feltalálótársa, Csik Balázs.

Ez a mellékelésnél azért lényegesen nagyobb, már a 2 milliárd forintot is átlépő összeg arra Rogánnak biztosan jó volt, hogy hivatkozhatott a nyilvános politikusi jövedelmét messze meghaladó bevételekre. (Rogán az eddigi találmányi díjából 20 798 darab éves, a földalattira is érvényes BKV-bérletet tudna venni.)

A Rogán-díjat minden évben utaló Mobilsign 2025-ről szóló mérlege most jelent meg. És ebből megint az derül ki, hogy Rogán egymaga jóval több pénzt kap a cégtől, mint a Kft. összes dolgozója (tavaly 12 fő) együtt.

A cég mérlegében a személyi jellegű egyéb ráfordítás alatt lehet a Rogán-díj, legalábbis ez nagyon hasonló ahhoz az összeghez, amit Rogán beír a vagyonnyilatkozatába. (Egyetlen évben volt jelentős eltérés, 2022-ben, Rogán 288 milliós találmányi díjat jelentett le, a cégnél 382 millió volt abban az évben a személyi jellegű egyéb ráfordítás. Itt gyanús, hogy az egyik fél elírt valamit.)

A mérlegben a személyi jellegű egyéb ráfordításnál található meg a cég rendes bérköltsége is. Rogán díja az elmúlt hét évben - 2023-at leszámítva - rendre sokkal jobban megterhelte a céget, mint a saját munkatársai bére.

A cég árbevétele 20 százalékkal visszaesett tavaly a 2024-es képest 1,1 milliárdról 900 millióra. Ettől még nyereségesek lettek, de úgy, hogy radikálisan, 805 millióról 599 millióra csökkentették a személyi jellegű kiadásokat. A cégben dolgozók száma 15-ről 12-re csökkent, de a rendes bérköltség csak 30 millióval csökkent. Azon a bizonyos egyéb ráfordításon kellett faragni. A bevétel beesése miatt csökkent Rogán találmányi díja is a 2024-es rekord 456 millióról 300 millióra.

A Mobilsign így is kiváló évet zárt, az adózott eredménye a 2024-es 172 millió után 174 millió lett. Csik Balázs pedig 150 milliós osztalékot vett ki a cégből.

Hogy a találmányi díj kifizetése folytatódik-e azután is, hogy Rogán már nem miniszter, az talán majd a cég jövő évi mérlegéből derül ki, ott lesz-e továbbra az egyéb, a valódi bérköltségeket messze meghaladó ráfordítás. Rogánnak ugyanis - miután elszámol a mostani fél évvel - többet már nem kell vagyonnyilatkozatot tennie.