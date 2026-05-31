Háborús jelenetek Párizsban a PSG BL-győzelme után, több százan sérültek meg a zavargásokban

Összesen 219 ember sérült meg szurkolók és a rendőrség közti összecsapásokban Párizsban, miután a Paris Saint-Germain (PSG) megnyerte a Bajnokok Ligája döntőjét az Arsenal ellen – írja a BBC. Nyolcan közülük kritikus állapotban vannak.

A francia hatóságok az elmúlt évek tapasztalatai alapján számítottak arra, hogy zavargások lesznek Párizsban ha nyer a PSG, ha nem, ezért több ezer rendőr állt készenlétben, közülük 57-en megsérültek a feladataik ellátása közben.

480 embert tartóztattak le az erőszakoskodás miatt, köztük 82 kiskorút. Ezek előzetes adatok. Egy férfi meghalt a Porte Maillot közelében a francia főváros körútján, az eset körülményeit vizsgálják, nem világos, hogy részt vett-e a zavargásokban.

A Champs-Élysées-t elárasztották a PSG szurkolók, tűzijátékokat lőttek, boltok kirakatait törték be, autókat és elektromos bicikliket gyújtottak fel. A rendőrség könnygázzal oszlatta a tömeget.

„A többség kimegy ünnepelni és ez általában jól sikerül, de egyesek, akik nem is PSG szurkolók, akik a meccset sem nézik, azért jönnek, hogy bajt és zavart okozzanak. Azért vagyunk itt, hogy ezt megakadályozzuk. Nagyon határozott a reakciónk” – mondta a francia belügyminiszter.

A szélsőjobboldal vezetője, Marine Le Pen azt írta az X-en: „Csak Franciaországban okoz egy futball klub győzelme zavargásokat. Csak Franciaországban van rákényszerítve mindenki arra, hogy bezárkózzon az otthonába egy győzelem estéjén, csak hogy ne konfrontálódjon erőszakkal”.

A PSG játékosai vasárnap érkeznek vissza Párizsba, lesz külön ünnepség a fogadásukra, és találkoznak Emmanuel Macron francia elnökkel is.