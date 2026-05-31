Sulyok Tamás nem akar menni

Sulyok Tamás kirakott egy közel öt perces videót a Facebook-oldalára, amelyből kiderül, hogy nem mond le a köztársasági elnöki tisztségéről, különben is együttműködik az új kormánnyal, az Alaptörvényre esküdött fel, és – drámai belenézés a kamerába – „becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket”.
Ma éjfélig adott határidőt a kormány Sulyoknak és más politikai kinevezetteknek az önkéntes lemondásra, ha ez nem történik meg, alkotmánymódosítással távolítják el őket. Magyar Péter arról is beszélt, a parlament választana új köztársasági elnököt, amíg nem rendeződik a pozíció sorsa.
Sulyok szerint az új kormánynak is együtt kell tudni működni az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel, és a kormány „az állami szervek között szokatlan stílusban” utasításokat fogalmaz meg neki. Ez „ellentmondásos helyzetet idéz elő”, ami hátrányosan érinti őt.
A lemondás lehetőségét a személyes szempontjaitól függetlenül megfontolta, és arra jutott, hogy az „nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elveknek megfelelő rendezésére”. (Az egész szöveg ehhez hasonló, a természetes emberi kommunikációtól teljesen idegen nyelven van megírva.)
Kérte a Velencei Bizottság szakértői véleményét is az ügyben. Ezután arról beszél, hogy fontos neki, hogy rendben menjenek a dolgok, sok mindent aláírt már így is, és reméli, hogy az alkotmányos értékeket az új kormány tiszteletben fogja tartani.
Ezután elhangzik, hogy
Köti az esküje az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és kisebbséghez egyaránt.
Magyar Péter gyorsan reagált is, azt írta a Facebookon, hogy „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett”.