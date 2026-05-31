Sulyok Tamás nem akar menni

Sulyok Tamás kirakott egy közel öt perces videót a Facebook-oldalára, amelyből kiderül, hogy nem mond le a köztársasági elnöki tisztségéről, különben is együttműködik az új kormánnyal, az Alaptörvényre esküdött fel, és – drámai belenézés a kamerába – „becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket”.

Ma éjfélig adott határidőt a kormány Sulyoknak és más politikai kinevezetteknek az önkéntes lemondásra, ha ez nem történik meg, alkotmánymódosítással távolítják el őket. Magyar Péter arról is beszélt, a parlament választana új köztársasági elnököt, amíg nem rendeződik a pozíció sorsa.

Sulyok szerint az új kormánynak is együtt kell tudni működni az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel, és a kormány „az állami szervek között szokatlan stílusban” utasításokat fogalmaz meg neki. Ez „ellentmondásos helyzetet idéz elő”, ami hátrányosan érinti őt.

A lemondás lehetőségét a személyes szempontjaitól függetlenül megfontolta, és arra jutott, hogy az „nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elveknek megfelelő rendezésére”. (Az egész szöveg ehhez hasonló, a természetes emberi kommunikációtól teljesen idegen nyelven van megírva.)

Kérte a Velencei Bizottság szakértői véleményét is az ügyben. Ezután arról beszél, hogy fontos neki, hogy rendben menjenek a dolgok, sok mindent aláírt már így is, és reméli, hogy az alkotmányos értékeket az új kormány tiszteletben fogja tartani.

Ezután elhangzik, hogy

az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem,

a jogszeretet állhatatosságot,

a Haza hűséget,

a nemzet tiszteletet.

Köti az esküje az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és kisebbséghez egyaránt.