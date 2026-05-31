Svájcnak már megint nem sikerült, ötödször nyert jégkorong-világbajnokságot Finnország

Hatalmas csatában nyerte meg Finnország az A csoportos jégkorong-világbajnokság döntőjét Zürichben. A hazai pályán játszó Svájc 2024 és 2025 után sorozatban harmadszor – összességében ötödször – jutott döntőbe, méghozzá úgy, hogy mind a kilenc meccsét nyerte eddig, nem mellesleg verte a csoportkörben a finneket is.

Akárcsak tavaly az USA–Svájc fináléban, ezúttal sem született gól a rendes játékidőben – noha általában véve ez szokatlan a hokiban –, a hosszabbításban aztán egy-egy kapuvas után a finn Helenius talált be a 71. percben, 1-0. Svájcnak ez az ötödik vb-ezüstje, Finnországnak az ötödik győzelme.

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A vasárnap délután lejátszott bronzmeccs sem ért véget hatvan perc alatt, és ott pláne szenzációs eredmény született. Az idei világbajnokságon története messze legjobb eredményét produkáló underdog Norvégia elintézte Kanadát 3-2-re. A norvégok 2-0-ra vezettek, az utolsó percekben azonban kapusukat lehozva szépítettek és egyenlítettek is a kanadaiak. A hosszabbítást azonban mégis a norvég Steen döntötte el.

Magyarországon is ott volt a tornán, és csoportjában hetedikként végezve – akárcsak 2025-ben – idén is bent maradt az elitben. A nemzeti csapat szereplésének tanulságait itt összegeztük röviden.