15 gólt szedett be utolsó két vb-meccsén a magyar jégkorong-válogatott

Hétfőn és kedden lejátszotta utolsó két meccsét az A csoportos jégkorong-világbajnokságon a magyar válogatott. Majoross Gergely csapata előbb az Egyesült Államoktól kapott ki nagyon simán, 7-3-ra, majd Lettországtól még simábban, 8-1-re. A két méretes zakónak mindazonáltal már nem sok jelentősége volt, lévén, hogy a két kulcsmeccsünk közül az egyiket – a Nagy-Britannia ellenit – sikerült hozni, az 5-0 ráadásul minden idők legnagyobb különbségű magyar diadala volt a világelitben. Ez most bent maradást ért, a britek ugyanis egyetlen pontot sem bírtak szerezni, így ahogy megérkeztek, úgy mehetnek is vissza a másodvonalba.

Hogy Magyarország A csoportos marad, az matematikailag vasárnap vált biztossá, ennélfogva a két utolsó összecsapásnak tényleg semmilyen tétje nem volt. Az úgynevezett tisztes helytállást persze így is jó lett volna megtapasztalni, ilyesmire azonban csak a torna első szakaszában volt képes az együttes, a britverést követően legfeljebb egy-egy harmad hozott olyan hokit, amit szeretni szokott a szurkolósereg.

Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A csoportja 7. helyén végző magyar válogatott eredményei sorrendben:

Mint látható, 10-0-s vereség, miként 2025-ben Svájc ellen, most nem volt, de azért potyogtak párszor gólok. Az összesen 38 beszedett találat 1-gyel kevesebb, mint tavaly – de a két kiesőénél például több, hiszen az olaszok a másik csoportban 28-at kaptak, a britek a mienkben 35-öt –, viszont többet lőttünk, a múltkori 8-hoz képest most 14-et. A csapat házi pontkirálya Terbócs István lett 2+3-mal, Sebők Balázs 1+3-mal, Horváth Bence 0+4-gyel zárt. A kapusok hatékonysága messze 90 százalék alatt maradt, Vay Ádám 85,29-cel, Bálizs Bence 84,21-gyel zárt.

Jövőre tehát egymás után harmadszor harcolhat a bent maradásért az újra történelemíró nemzeti csapat. 2027-ben a németországi Mannheimben és Düsseldorfban lesz az A csoportos világbajnokság. A 16 csapatos mezőnyt szokás szerint két 8-as csoportra osztja majd a szövetség. A beosztás elvileg a világranglista alapján történik, és mivel a bent maradók közül mi vagyunk a legkevésbé előkelő pozícióban – az olaszokat kirakó szlovénok mögött –, ezért elvileg a magasabban rangsorolt feljutó, vagyis Kazahsztán lehet a közvetlen riválisunk, hacsak meg nem variálják a szisztémát. Az a Kazahsztán, amelyet tavaly sikerült kiejtenünk, ám meggyőző teljesítménnyel postafordultával visszatért a legjobbak közé.

Mindeközben attól, hogy a mieink most hazajönnek, a vb még megy tovább, éspedig vasárnapig. Az egyik ágról a házigazda Svájc, valamint Finnország, Lettország és az USA jutott be a negyeddöntőbe, a másikról Kanada, Norvégia, Csehország és Svédország. Az egyenes kieséses szakasz párosítása késő este, a svájci–finn és a kanadai–cseh rangadók után alakul ki.