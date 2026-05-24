A magyar válogatott jégre sem lépett vasárnap a világbajnokságon, mégis elérte a célját, bent maradt az A csoportban

Két kulcsmeccse lesz a magyar válogatottnak az A csoportos jégkorong-világbajnokságon – ezt minden fölös kockázat nélkül leírhattuk az eseményt beharangozó cikkünkben, hiszen tudhattuk, hogy reálisan az osztrákokat és a briteket bírhatjuk felülmúlni a csoportunkban. Akkor még nem volt biztos, hogy elég lesz, ha csupán ezek egyikét veri a csapat, ahogy tavaly is tette, amikor kevés tisztes és sok súlyos vereség mellett legyőzte Kazahsztánt, és ezzel annak rendje-módja szerint maradt az elitben az esélyesebbnek vélt közép-ázsiaiak kárára.

Jelentős különbség is van azonban a 2025-ös és a 2026-os forgatókönyvek között. Akkor a 7 találkozón gyűjtött 3 pont birtokában az utolsó pillanatokig izgulni kellett, hiszen ha a kazahok később, mikor mi már befejeztük a küzdelmeket, legyőzték volna Svájcot, előztek volna bennünket az utolsó kanyarban. Most ennél egyszerűbb volt a képlet. A magyar válogatott története legnagyobb különbségű A csoportos győzelmét aratta a britek ellen kedden – az 5-0-ról itt írtunk –, majd a további eredmények is úgy alakultak, hogy az elkalapált riválisnak minimum 4 pontot kellett volna összekaparnia nála papíron erősebb ellenfelekkel szemben.

Az utolsó szalmaszálba vasárnap délután próbálhatott belekapaszkodni Nagy-Britannia, de a negyeddöntőre hajtó Lettország nem asszisztált ehhez. Egyértelmű, 6-0-s verés lett ebből. A továbbra is 0 pontos briteknek már csak egy meccsük maradt, és ha óriási meglepetésre el is kapnák hétfőn a németeket, akkor is csak beérni tudnák a 3 pontos Magyarországot. Ezzel nem érnének semmit, az egymás elleni eredmény rangsorol, tehát mindenképpen előttük maradunk.

Ezzel a magyar jégkorong-válogatott újra történelmet írt. A 2024-es feljutást követően 2025-ben először maradt bent az A csoportban, majd idén másodszor is megcselekedte ezt. Hab a tornán, hogy a tavalyi torna nagy részével ellentétben, amikor a teljesítmény a kazah meccset leszámítva minimum felemás volt, most a világbajnokság első szakaszában kifejezetten jól nézett ki az együttes a jégen. A finnek elleni 1-4 és az osztrákok elleni 2-4 miatt semmi oka sem volt szégyenkezni senkinek – az úgynevezett szomszédokhoz pláne közel voltunk, maximum egy árnyalattal voltak erősebbek –, a britek ellen meg pláne parádésan játszott mindenki. A németekkel szembeni 2-6 már kevésbé mutatott jól – az utolsó játékrész ikszét leszámítva –, a svájciak elleni 0-9-ről nem is beszélve, de nincs vége: hétfőn és kedden immár tét nélkül lehet tovább szidolozni az összképet.

Előbb a negyeddöntőért még hajtani kénytelen címvédő Egyesült Államok következik, majd kedden Lettországgal méri össze erejét Majoross Gergely együttese.

Jövőre meg jöhet a sorrendben harmadik A csoportos világbajnokság, melynek helyszíne Németország lesz. A másodvonalból az idén Kazahsztán és Ukrajna jutott fel, hogy melyikük kerül a mi csoportunkba, és lehet fő kihívónk a bent maradásért vívandó küzdelemben, rövidesen kiderül.