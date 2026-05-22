Két gólt lőtt a magyar válogatott a németeknek az utolsó harmadban, ez azonban már csak a szépítésre volt elég

Pont nélkül maradt Németország ellen a magyar jégkorong-válogatott a svájci A csoportos világbajnokság 4. fordulójában, sőt: nagyon sima vereség lett a vége a péntek délutáni összecsapásnak.

Pedig a korábbi meccsek alapján még úgy tűnhetett, az NHL-es sztárjai nagy részét nélkülöző német válogatott az idén annak ellenére sem verhetetlen, hogy a magyar csapatnak még soha nem sikerült őt legyőznie vb-n. A foghatóságra utalt, hogy nemcsak Svájc ütötte ki Seideréket, hanem a most szintén nem bivalyerős Lettország is elintézte. Az viszont kevésbé tűnt biztatónak, hogy legutóbb mégiscsak pontot loptak a címvédő Egyesült Államoktól.

A találkozó első szakaszában tartotta is magát Majoross Gergely csapata, egészen a 9. percig, amikor is Eric Mic csak megszerezte a vezetést, 0-1. Egy darabig ezután sem volt nagy baj, ám a nyitó harmad utolsó percében – egy minimum véleményes emberhátrány végén – bekotorták a másodikat is, 0-2.

A második felvonásban aztán embertelen nyomást pakolt a mieinkre az ellenfél, Erdélyék alig-alig jutottak el a túlsó harmadig. Jellemző, hogy negyven perc után 4 kapura lövésnél jártunk, míg a németek 28-nál. Kész csoda, hogy ilyen körülmények közt mindössze két gól született, de bosszantó, hogy ez a kettő egyaránt a 40. percben, vagyis 0-4-nél kezdődött a második szünet.

A harmadik menet ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt, a 42. percben Gawanke védő létére beverte önmaga második, csapata ötödik gólját, 0-5. Felrémlett a tavalyi világbajnokság Svájc elleni meccse, amelyen az ellenfél meg sem állt a 10-0-ig. Ehhez képest fordult egy aprócskát a kocka, magyar lehetőségek következtek, melyek közül az egyiket értékesítette Sárpátki Tamás, 1-5 a 45. percben. A harmad felénél Szongoth Domán betette a másodikat is, ám ezt a találatunkat nem adták meg a bírók a kapus akadályozása miatt. A videózás után a németek megint megindultak, Gawanke megint eredményes volt, 2-5 helyett 1-6, a bekk mesterhármast jegyezhetett.

A harmadot ezzel együtt ikszre hoztuk, és nem csupán a már hivatkozott kapura lövések szempontjából (8-9 lett ebben a húsz percben, vagyis összességében legalább a 12-ig eljutottunk), másrész eredményben is, hiszen az 58. percben Hári még beütött egy kipattanót, 2-6 lett vége.

Vereség ide, vereség oda, ami a bent maradásért folytatott harcot illeti, nem változott semmi: csoportjában a magyar válogatottnak 3 pontja van – a finnektől és az osztrákoktól helytállósabban kaptunk ki korábban –, míg az általunk 5-0-ra kiütött britek Svájc ellen is elbuktak 4-1-re, így a lépéselőnyünk megmaradt, továbbra is kedvező helyzetben várhatjuk a folytatást, szombat délután a topfavorit házigazdával, Svájccal játszunk.