Botrányos NKA-pénzosztás: Hankóék csak Szabolcsba 400 millió forintot toltak ki

Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fidesz-közeli szervezeteihez összesen 400 millió forintnyi támogatás jutott a választás előtt a Nemzeti Kulturális Alapból – összesítette a 24.hu. Az NKA-támogatáshoz jutott egyesületek közül volt olyan, amely nemrég még egy fideszes országgyűlési képviselőhöz kötődött, több olyan, amit jelenleg is fideszes önkormányzati képviselő vezet, és még több környékén tűnik fel korábbi fideszes politikus, esetleg családtag, írja a lap, hozzátéve: az NKA-pénzt azóta többen részben vagy egészben visszafizetették.

A legtöbb pénz, több tételben 100 millió forint a nyíregyházi Jövőnk Közössége Egyesületnek jutott Hankó Balázs akkori minisztertől. Ennek vezetője az a Lovas Kovácsné Nagy Erika nyíregyházi fideszes önkormányzati képviselő, aki tíz nappal a választások előtt még a Tisza-jelölt, azóta miniszterré lett Gajdos László vezette nyíregyházi állatpark kapcsán aggódott a közpénzekért.

A második legnagyobb támogatás, 41 millió forint az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságnak ment, aminek egyik vezetője Pethneházyné Bugán Magdolna. „A Petneházy család komoly tényező Nyíregyházán. Pethneházy Attila 2014-ben lett fideszes országgyűlési képviselő, majd utána miniszteri biztos. Fia, Petneházy Dávid korábban a szabolcsi Fidelitas elnöke volt” – írja a lap. A társaság, amely a Facebookján tavaly áprilistól idén márciusig semmilyen aktivitást nem mutatott – azóta is csak négy posztjuk volt, kettőben aznapi eseményükre hívták fel a figyelmet –, a honlapja szerint négy nyíregyházi közintézmény mellett tagja egy olyan öttagú konzorciumnak, ami 1,8 milliárd forintnyi EU-forrást nyert el a „Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I. ütem” pályázattal.

Továbbá 40-40 millió forintos támogatást kapott

a Szilvaország Egyesület, amit korábban Tilki Attila, a kevés fideszes győztes egyike vezetett korábban (és már előzőleg is részesült állami támogatásban), és aminek a Facebookján 2014-es az utolsó poszt, a honlapján 2020-as az utolsó hír;

a Köz-ért egyesület, amit Dudás István kisvárdai fideszes képviselő vezet. Dudás a 24-nek azt mondta, hogy a pénzből egy Valmar-koncertet és egy Edda-musicalt tartottak, majd a lap munkatársának felvetésére, hogy azokra 2000-4000 forintba kerültek a jegyek, azt felelte: lehet, hogy lesz egy harmadik rendezvényük is;

a Szatmár Nektárja Nonprofit Kft., aminek tulajdonosa a Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő alapította Szatmári Kistérségben Egyesület, ezt a civil szervezetek nyilvántartása szerint Kovács Sándorné, a fideszes politikus felesége vezeti.

Három szervezet kapott 30-30 millió forintokat is, a fideszes önkormányzati képviselő vezette, a Biriben fideszes helyi képviselő Pórné Szilágyi Hajnalka vezette Kincseinkért Egyesület, a Mátészalka és a Szatmári-síkság elnevezésű DPK-t alapító Kőhalmi Judithoz, Kovács képviselő bizalmas munkatársához kötődő Figurák Nyírpasznyai Egyesület, valamint a Kocsis Mátéék mátészalkai DPK-s rendezvényét fizető Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület.

A listán vannak még további korábbi fideszes polgármesterek vagy polgármester-jelöltek vezette szervezetek és az az Együtt Egymásért Nyírbogáton Egyesület, amely Simon Miklóshoz és feleségéhez, Rizsák Ildikó polgármesterhez kötődik – ők voltak a középpontjában A szavazat ára című filmnek, amiben többen arról beszéltek, hogy a nyírbogáti orvos-polgármester nem ír fel gyógyszert annak, aki nem áll be a sorba, a tűzifát is politikai alapon osztják.