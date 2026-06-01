Egyre nehezebben tudja az orosz költségvetés finanszírozni a háborút

Putyint arra figyelmeztetik az orosz pénzügyminisztériumból és jegybankból, hogy a háborús kiadásokat egyre kevésbé tudja finanszírozni az orosz büdzsé, az egyre veszélyesebben növeli a költségvetési hiányt - írja anonim moszkvai forrásokra és a lap által látott dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg. A meg nem nevezett Kreml-közeli források ezért a védelmi kiadások csökkentését javasolják.

Putyin ugyanakkor a gazdasági lap szerint arra kérte a pénzügyminisztériumát, hogy a védelmi megszorítások előtt más költségvetési területeken keressék a kiadáscsökkentés lehetőségeit, a védelmi minisztérium pedig még növelné is a kiadásait.

Putyin a május 9-i győzelmi napi ünnepségen a Kremlben. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az orosz gazdasági minisztérium nemrég 0,4 százalékra módosította a korábban még 1,3 százalékosra tervezett 2026-os növekedést, és a hivatalos adatok szerint az orosz gazdaság az idei első negyedévben három év után először zsugorodott. A költségvetési hiány már áprilisra 50 százalékkal meghaladta az egész éves tervet, és a problémákat az iráni háború miatti olajár-emelkedés sem kompenzálja teljesen.

Putyin emiatt már nyilvánosan is utasította a kormánytisztviselőket, hogy magyarázzák el, miért teljesít az orosz gazdaság a várakozások alatt - miközben most a fronton is Ororszországnak vannak nagyobb nehézségei.