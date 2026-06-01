Július 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a főváros és az agglomeráció éjszakai közlekedésében

Július 1-től megújul az éjszakai tömegközlekedés Budapesten és az agglomerációjában: közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, emellett „összehangoltabb, sűrűbb járatokat” ígért hétfői Facebook-posztjában Vitézy Dávid volt fővárosi képviselő, közlekedési miniszter. A nagyjából húsz éve működő rendszer, ami kialakításáért akkor is Vitézyék dolgoztak, „mára megérett az újragondolásra, hiszen azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult: nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek”.
A hálózat fejlesztésének főbb vonalairól azt írja: „több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél”, és számos külső kerületben új területekre is el lehet jutni éjszakai járatokkal. A miniszter kiemelte, hogy sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló „kék” Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét.
Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez. A budapesti változásokat a BKK hétfőn közzéteszi, a Vitézy által kiemelt, az agglomerációt érintő főbb újdonságok:
A Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Az új 922-es és 988-as járatok Budakeszin keresztül érkeznek a Széll Kálmán térre, majd a Batthyány tér, Lánchíd és a Deák Ferenc tér után a Kiskörúton és a Szabadság hídon át a Móricz Zsigmond körtér érintésével a belváros legfontosabb pontjait érik el és közvetlenül továbbhaladnak Budaörsön át Törökbálintra.
Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a belváros és Gödöllő térsége között: ezek az éjszakai járatok a Deák Ferenc térről indulnak, és az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget, valamint Mogyoród központja érintésével érik el Gödöllőt.
Budakalász, Pomáz és Szentendre felé az első éjfél utáni 943-as járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul majd, ezt követően pedig a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva gyakrabban, egész éjjel óránként biztosított az eljutás a települések felé.
Pécel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 969-es járat a Deák Ferenc térről indulva egész éjjel óránként közlekedik.
A Gyálra induló éjszakai járatok ezentúl a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is Gyálon, ahol így a város teljes területe egységesen és gyakrabban válik ezáltal elérhetővé.
Nagykovácsi és Solymár felé egységesen óránként indulnak járatok, amelyekhez a belvárosból érkező új 905-ös és 905A járatok csatlakoznak Hűvösvölgyben. Emellett Solymáron az éjszakai buszok már a Nyugati pályaudvarra érkező vonatokat elérve is biztosítják a település belső részeinek elérhetőségét.
Szigetszentmiklósra is gyakrabban, egész éjjel óránként lesz a belváros irányából csatlakozás Csepelen, az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost.