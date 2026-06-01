Július 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a főváros és az agglomeráció éjszakai közlekedésében

Július 1-től megújul az éjszakai tömegközlekedés Budapesten és az agglomerációjában: közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, emellett „összehangoltabb, sűrűbb járatokat” ígért hétfői Facebook-posztjában Vitézy Dávid volt fővárosi képviselő, közlekedési miniszter. A nagyjából húsz éve működő rendszer, ami kialakításáért akkor is Vitézyék dolgoztak, „mára megérett az újragondolásra, hiszen azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult: nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek”.

A hálózat fejlesztésének főbb vonalairól azt írja: „több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél”, és számos külső kerületben új területekre is el lehet jutni éjszakai járatokkal. A miniszter kiemelte, hogy sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló „kék” Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét.

Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez. A budapesti változásokat a BKK hétfőn közzéteszi, a Vitézy által kiemelt, az agglomerációt érintő főbb újdonságok: