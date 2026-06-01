Leváltották Szentkirályi Alexandrát a fővárosi Fidesz éléről

A Fidesz fővárosi szervezete is átesett a tisztújításon, és a budapesti szervezet új elnöke Szatmáry Kristóf lett, aki nemrég arról írt: „Vissza kell adnunk a Fidesznek azt az erejét, hogy valódi nemzeti gyűjtőpárt, olyan közösség, amely képes megszólítani különböző élethelyzetben lévő embereket, és közös nevezőt találni bennük. Olyan szervezetet, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítjük.” Alelnöknek pedig Renge Zsoltot, Szepesfalvy Annát, Gyepes Ádámot és Lehoczki Ádámot választotta a Fidesz budapesti választmánya.

Ezzel leváltották a szervezet éléről Szentkirályi Alexandrát, aki 2 éve még a Fidesz főpolgármester-jelöltje volt, de visszaléptették Vitézy Dávid javára, aki ma már a Tisza közlekedési minisztere.

Szatmáry Kristóf Fotó: Németh Dániel/444

A budapesti alelnöknek megválasztott Rege Zsolt élménybeszámolója szerint most azon dolgoznak, hogy egyben tartsák a közösségüket, megerősítsék és új lendületet adjanak neki. „Fontos feladatunknak tekintjük, hogy szervezetünket értékeinkhez, hagyományainkhoz és politikai meggyőződésünkhöz hűen újítsuk meg, miközben nyitottak maradunk azokra a változásokra, amelyekre a budapestiek és saját közösségünk részéről is igény mutatkozik. Kiemelt célunk, hogy visszaszerezzük azoknak a támogatását és bizalmát, akik az elmúlt években úgy érezték, hogy nem kaptak kellő figyelmet, vagy nem hallottuk meg az észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat.”

Hozzátette, hogy tanulni szeretnének a hibáikból, amiből a fővárosi Fidesznél nem volt hiány. A kampányban például ők publikálták azt a mesterséges intelligenciával készíetett videót, ami azzal riogatták a gyerekeket, hogy ha nem ők nyerik a választás, kivégzik az apukájukat Ukrajnában.