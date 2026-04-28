A fideszes Szatmáry Kristóf olyan szervezetet szeretne építeni, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítik

„Vissza kell adnunk a Fidesznek azt az erejét, hogy valódi nemzeti gyűjtőpárt, olyan közösség, amely képes megszólítani különböző élethelyzetben lévő embereket, és közös nevezőt találni bennük. Olyan szervezetet, ahol a belső kontraszelekciós mechanizmusokat újra megerősítjük” – írja a közösségi médiában publikált kiáltványában Szatmáry Kristóf.

A parlamentből kibukott képviselő szerint nyitniuk kell, befelé és kifelé is. „Több hangon kell megszólalnunk, többféle választ kell adnunk az emberek különböző problémáira” – fogalmaz a posztban. A kontraszelekciós mechanizmusok megerősítésével kapcsolatos felvetésének ugyanakkor némiképp ellentmond, hogy ezt is írja: „A teljesítmény és a munka kell, hogy legyen a fő szempont.”

Szatmáry Kristóf a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Szatmáry Kristóf nem kevesebb, mint öt ciklust nyomott le képviselőként az Országgyűlésben, ebből kétszer sikerült egyéniben győznie. Most nem jött össze, tiszás ellenfele, Szabó Alexandra közel kétszer annyi szavazatot kapott a főváros 14-es választókerületében. Szatmáry a Fidesz országos listáján eredetileg a 69. helyen állt, de nem került azok közé, akiket besuvasztott a parlamenti frakcióba a pártvezetés.