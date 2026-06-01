Macron: Franciaország újabb orosz olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon

A francia haditengerészet újabb, Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon. Az akciót több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával hajtották végre – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn.

A francia Atlanti-óceáni Tengerészeti Prefektúra szerint az oroszországi Murmanszkból indult Tagor hajót több mint 740 kilométerre a Bretagne-foktól nyugatra állították meg vasárnap. „Miután a vizsgálati csoport felszállt a hajóra, a dokumentumok átvizsgálása megerősítette a gyanút, miszerint a hajó zászlaja nem szabályszerű” – áll a közleményben. A hajót „jelenleg a francia haditengerészet kíséri egy kikötőhelyre a további ellenőrzések elvégzése érdekében”.

Macron szerint „elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen” – fogalmazott Macron az esetről írt tweetjében, amiben videót is közzétett az akcióról. „Ezek a hajók, amelyek nem tartják be a tengeri hajózás legalapvetőbb szabályait, egyúttal veszélyt jelentenek a környezetre és mindenki biztonságára is” – írta, hozzátéve: Franciaország eltökéltsége az orosz árnyékflotta elleni küzdelemben állandó és teljes.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



A Tagor olajszállító megállítása a negyedik ilyen jellegű akció Párizs részéről, miután korábban már a Deyna és a Grinch nevű tankert is feltartóztatták a Földközi-tengeren. Előbbit 2026 márciusában, utóbbit pedig 2026 januárjában fogták el. Emellett feltartóztatták a Boracayt 2025 szeptemberében az ország nyugati partjainál, Bretagne-nál, ahol zászló nélkül hajózott. A három hajót lefoglalták, de a bírságok befizetése után továbbhaladhattak. (MTI)