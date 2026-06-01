Magyar Péter Varga Mihállyal tárgyalt a kormány és a jegybank együttműködéséről

Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a fiskális és a monetáris politika összehangolt működéséről egyeztetett a Magyar Nemzeti Bankban. A kormányzati tájékoztatás által kiküldött közlemény szerint „Magyarország Kormánya és a Magyar Nemzeti Bank konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködést folytat a magyar gazdaság fenntartható fejlődése érdekében”.

A sajtóközlemény szerint Magyar Péter a találkozón elmondta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Illetve hogy „a kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát”. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

Fotó: Facebook

A miniszterelnök tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. Elmondta, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. Magyar elmondta, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.

Varga Mihály a találkozó után azt mondta, „a Magyar Nemzeti Bank a jogszabályoknak megfelelően független intézményként működik, elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ennek veszélyeztetése nélkül pedig támogatja a kormány gazdaságpolitikáját”. Arról is beszélt, hogy a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Ehhez hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank konstruktív partner lesz ebben a munkában, így az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is.

A jegybankelnök azt mondta, „a Magyar Nemzeti Bank új vezetése alatt a jegybank a törvényi alapfeladataira koncentrál, az egyéb tevékenységeket megszüntette, működését pedig racionalizálta”. Varga szerint „a jegybank a jövőben is folytatja a stabilitást erősítő monetáris politikáját, amellyel az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette az inflációt és rekordszintre növelte Magyarország tartalékait”.

Magyar Péter és Varga Mihály most találkoztak először a Tisza Párt április 12-i választási győzelme óta. Kármán András pénzügyminiszterrel már többször tárgyalt Varga, az első találkozón folyamatos egyeztetésben állapodtak meg, és azóta beszéltek is már telefonon, vagyis „tartós és folyamatos együttműködésre” törekszenek.

Varga április végén a kérdésre, hogy milyen viszony várható a kétharmados parlamenti többséggel hatalomra kerülő új kormány és a jegybank között, azt mondta: számos tanulmány rámutatott arra, hogy a jegybankelnöki pozíció tiszteletben tartása kifizetődő. „A választás óta is ezt tapasztalom, hogy a piaci bizalom szempontjából kifizetődő, hogy a leendő kormány tiszteletben tartja a monetáris politika függetlenségét.”