Orbán rendszerével együtt Hornyák Zsolt, a felcsútiak edzője is megy

Azt tudtuk, hogy a NER bukásával semmi sem lesz olyan, mint eddig. Azzal viszont nem számoltunk, hogy a rendszer vége azzal is jár, hogy a nyártól már nem Hornyák Zsolt lesz a Felcsúti Egyetértés TSZ SK jogutódjának edzője.

Mészáros & Hornyák - amikor még dőlt a lé és minden szép volt Fotó: pfla.hu

A felek közös megegyezéssel bontottak szerződést, írja a klub honlapja.

Az 53 éves Hornyák hét évet töltött Orbán és Mészáros futballbirodalmában, ezzel ő volt az NB I.-ben a legrégebb óta egy helyen dolgozó edző. Voltak nagy meccsei, a 2023-as Fradi-verés után például így ünnepelt:

A csapat ez idő alatt négyszer is a dobogón végzett, bajnoki címet nem mertek nyerni a falunak, még a NER-ben is volt egy határ. Az más kérdés, hogy a csapat Orbán Viktor házával szemközt épült stadionjába kétszer annyi ember (4000) fér el, mint amennyien a faluban laknak (2000).

Hogy ki lesz az utód, azt még nem tudni. Orbán most bánhatja igazán, hogy annyi időt töltött autokratizmussal, ha lenne UEFA Pro Licence, akár ő is a padra ülhetne.