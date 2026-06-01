Sorcsere a Tiszánál: hat parlamenti bizottságba is új kormánypárti tagok kerülnek, négyben új alelnök is lesz

Ismét módosítja a parlament az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló május 9-i határozatot. A Fidesz már május 22-én megváltoztatta több bizottság összetételét, mások mellett Radics Bélát, Lezsák Annát és Vitányi Istvánt ültetve új bizottságokba. Most a Tisza kezdeményezett nagyívű változtatáshullámot, részben azért, mert több korábbi bizottsági tagja, illetve alelnöke államtitkár lett.

A Forsthoffer Ágnes házelnök által hétfőn benyújtott indítvány (pdf) értelmében az alábbi változások lesznek:

az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságba dr. Stumpf Péter korábban megüresedett tagsági helyére Melléthei-Barna Mártont,

a Külügyi Bizottságba Berki Ákos helyett Kulcsár Krisztiánt,

a Nemzetbiztonsági Bizottságba dr. Stumpf Péter korábban megüresedett tagsági helyére Bakos Csaba Attilát, Velkey György László korábban megüresedett tagsági helyére Czakó Czirbus Pált,

az Oktatási Bizottságba Kapronczai Balázs korábban megüresedett tagsági helyére Rápli Róbertet,

a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Boda Nikoletta korábban megüresedett tagsági helyére dr. Sárosi Józsefet,

a Törvényalkotási Bizottságba dr. Bódis Péter korábban megüresedett tagsági helyére Berki Ákost, míg dr. Bögi Viktória korábban megüresedett tagsági helyére Melléthei-Barna Mártont

választják (ahol korábban megüresedett tagsági hely szerepel, ott államtitkárrá kinevezett képviselők pótlásáról van szó).

Az új tagok közül az igazságügyi és a törvényalkotási bizottságokban Melléthei-Barna, a pénzügyiben Sárosi József egyben alelnök is lesz. Szintén alelnökké választani javasolja az előterjesztést a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban az ugyancsak államtitkárrá kinevezett Halmai Ferenc megüresedett alelnöki helyére Borics Mihályt (itt új bizottsági tagra nem tesznek javaslatot).