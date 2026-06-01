Sorcsere a Tiszánál: hat parlamenti bizottságba is új kormánypárti tagok kerülnek, négyben új alelnök is lesz

Ismét módosítja a parlament az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló május 9-i határozatot. A Fidesz már május 22-én megváltoztatta több bizottság összetételét, mások mellett Radics Bélát, Lezsák Annát és Vitányi Istvánt ültetve új bizottságokba. Most a Tisza kezdeményezett nagyívű változtatáshullámot, részben azért, mert több korábbi bizottsági tagja, illetve alelnöke államtitkár lett.
A Forsthoffer Ágnes házelnök által hétfőn benyújtott indítvány (pdf) értelmében az alábbi változások lesznek:
választják (ahol korábban megüresedett tagsági hely szerepel, ott államtitkárrá kinevezett képviselők pótlásáról van szó).
Az új tagok közül az igazságügyi és a törvényalkotási bizottságokban Melléthei-Barna, a pénzügyiben Sárosi József egyben alelnök is lesz. Szintén alelnökké választani javasolja az előterjesztést a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban az ugyancsak államtitkárrá kinevezett Halmai Ferenc megüresedett alelnöki helyére Borics Mihályt (itt új bizottsági tagra nem tesznek javaslatot).