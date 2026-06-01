Tavaly 3,2 milliárdból működött a Tisza, Bige László 100 milliót adott a pártnak

Közzétette honlapján a 2025-ös pénzügyi beszámolóját (pdf) a Tisza. Tavaly 3 210 136 118 forintnyi bevételből gazdálkodtak, ebből 3 112 349 000 forint volt az adomány – ami a közleményük szerint kizárólag magyar magánszemélyektől, több mint hetvenezer embertől származott –, míg a további 97 787 118 forintnyi bevételt a webshop termelte. Ahogy ígérték, név szerint felsorolták, kik adtak a pártnak legalább 500 000 forintot, ilyen nagy adományozóból összesen 178 volt.

Fotó: Németh Dániel/444

A legnagyobb összeggel, 100 millió forinttal Bige László és Bige Anikó támogatta az akkor még ellenzéki pártot. A vegyipari nagyvállalkozó az Orbán-rendszerben számos hatósággal hadakozott, maffiarendszerről beszélt, egyik állítása szerint Lázár János miatt nem kaptak meg egy hatósági engedélyt, ami miatt a Nitrogénművek napi több százmillió forintos bevételtől esett el. Azt már korábban tudni lehetett, hogy Bige fia egy Tisza-sziget tagja, és havi 10 000 forintos támogatást ad a pártnak.

A nagy támogatók között öten adtak még több mint tízmillió forintot: Zelcsényi Miklós Gábor 39 940 000 forintot, Földi Károlyné 38 milliót, Rácz László 30 586 050 forintot, Jákli Andrea 25 milliót, Földi Zsuzsanna 15 milliót. Földinéről és Földi Zsuzsannáról nem találtunk tiszás kötődést, Jákli a Méltó Életért Alapítvány kurátora, és a siófoki Tisza-jelölt Csatári Ernő kampányában bukkant fel a neve, míg Rácz László talán az a magánszemély lehetett, aki ezt a felmérést rendelte meg.

A pénzügyi beszámolóból az is kiderül, hogy a pártnak tavaly 3 029 822 098 forintnyi kiadása volt, így az évet 180 millió forintos eredménnyel zárta. A költségekből 1,022 milliárd forint volt a személyi jellegű kiadás és 1,924 milliárd az anyagköltség.