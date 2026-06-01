Zelenszkij szerint sürgette az Egyesült Államokat, hogy kössenek drónmegállapodást

Volodimir Zelenszkij sürgette az Egyesült Államokat, hogy írja alá Ukrajnával letárgyalt drónmegállapodást. „Az Egyesült Államok minden típusú drónunkat tesztelni akarta. Megegyeztünk abban, ahogyan tesztelni, kiképezni és használni akarják rendszereinket a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. De még mindig nincs aláírva a kétoldalú drónmegállapodásunk keretdokumentuma” – idézi az ukrán elnököt a Guardian.

A Donald Trump és Benjamin Netanjahu által indított iráni háború eredményeként a közel-keleti országokat gyakran ugyanolyan a Sahíd drónokkal támadja Irán, mint amikkel Oroszország Ukrajnát. A brit lap szerint Trump nyilvánosan elutasította Ukrajna széles körben elismert szakértelmét a drónok háborús idején történő használatában, azt állítva, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége az ukrán segítségre. Közel-keleti országok ugyanakkor megállapodásokat kötöttek ukrán védelmi drónok beszerzésére és a személyzet kiképzésére.

„Vannak drónmegállapodásaink közel-keleti és európai országokkal, egy nagy drónmegállapodást készítünk elő az EU-val. Remélem, hogy ugyanezt a megállapodást sikerül elérnünk amerikai partnereinkkel is” – mondta Zelenszkij, miközben elismerte, hogy Ukrajna is profitálhat az amerikai szakértelemből. „Az amerikai vállalatok olyan fejlett mesterségesintelligencia-technológiákkal rendelkeznek, amelyekkel mi nem. Viszont sok olyan dologgal rendelkezünk, amivel ők nem rendelkeznek, a csatatéren szerzett széles körű tapasztalatainknak köszönhetően. Azt hiszem, ebben az együttműködésben hatalmas lehetőségek rejlenek… ehhez Trump elnök igenjére van szükségünk.”

Ukrajna vasárnap újabb csapásokat mért orosz energiatermelő létesítményekre. Az ukrán vezérkar közölte, hogy drónok csapódtak be a Rosznyeft délnyugat-oroszországi szaratovi olajfinomítójába, komoly tüzet okozva. Kijev szerint a finomító Moszkva háborús erőfeszítéseit látja el. Roman Buszargin helyi orosz kormányzó megerősítette az ukrán dróntámadást, míg a független Astra orosz hírcsatorna azt közölte, hogy egy olajfinomító lángokban áll Szaratovban.