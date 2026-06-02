Az ebola miatt lemondták a meccsüket és nem 100%, hogy a Kongói DK focicsapata egyáltalán kiutazhat a focivébére

Az egyik ismert kongói válogatott, a volt Manchester United-játékos Aaron Wan-Bissaka, aki jelenleg a West Ham védője Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Az ebolától való félelem miatt lemondták a Kongói DK és Chile focicsapatának világbajnoki előkészületi meccsét, amit a spanyolországi La Linea de la Concepcionben rendeztek volna június 9-én. A döntést a 65 ezres kisváros polgármestere hozta meg az andalúziai önkormányzat egészségügyi szolgálatának tanácsa alapján.

Miután május közepén a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört az ebolajárvány, a vébére készülő futballválogatott vezetése úgy döntött, hogy a tervezett hazai edzőtábor helyett Belgiumban kezdi meg a felkészülést. Szerdán ott játszanak előkészületi meccset Dánia ellen. Kongó utoljára 1974-ben jutott ki a vébére, még Zaire néven.

Az azonban nem 100 százalék, hogy most végül be tudnak utazni Amerikába. Az amerikai hatóságok május 22-én ugyanis azt közölték velük, hogy a Kongói DK focistáit csak akkor engedik be az országba, ha utazás előtt 21 napra karanténba vonulnak. Mire a kongóiak kapásból közölték, hogy eszükbe sem jut ilyesmi és az eredeti tervek szerint folytatják a felkészülést. Az ok: a válogatott egyik tagja sem játszik vagy él Kongóban, akárcsak a szövetségi kapitány. De néhány fociszövetségi alkalmazott ezután utazott el Belgiumba Kongóból, szóval ebből még bármi kisülhet.