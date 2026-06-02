Háromszáz méteren szakadt le a felsővezeték a miskolci vasútvonalon

Vámosgyörk és Ludas között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, felsővezetéki hiba lassítja a közlekedést. A helyreállításig – várhatóan a délelőtti órákig – a miskolci fővonalon meghosszabbodhat az InterCityk és az Agria InterRégiók menetideje. A Vámosgyörk–Füzesabony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria InterRégiók állnak meg.

A kép illustráció! Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

És hogy mi a ludas? Az éjszakai órákban egy tehervonat mozdonyának áramszedője megsérült és mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felsővezetéket - írja a Mávinform.