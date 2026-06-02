Oroszország ismét nagyszabású éjszakai légitámadást indított az ukrán városok ellen, riasztották a lengyel légierőt is

Legalább kilenc ember meghalt és 89-en megsérültek, miután Oroszország az éjszaka folyamán újabb nagyszabású támadást indított több ukrán város ellen.

Dnyipróban öt ember halt meg és 25-en megsérültek. Kijevben négy ember vesztette életét, és legalább 51-en megsérültek. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros Podilszkij kerületében végrehajtott kettős csapás miatt egy kilencemeletes épület szerkezeti elemei összeomlottak, és lehet, hogy emberek rekedtek a romok alatt.

A lengyel légierő közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket riasztott a lengyel légtér védelme érdekében.

Oroszországban a Krasznodari Krai vészhelyzeti központja dróncsapás nyomán tűzről számolt be az Ilszki olajfinomítóban. Az orosz hatóságok szerint nem voltak áldozatok.

Moszkva a múlt héten figyelmeztetett, hogy „szisztematikus csapásokat” indít Ukrajna ellen, válaszul a múlt hónapban az oroszok által ellenőrzött luhanszki régióban egy kollégium ellen elkövetett dróncsapásra, amelyben 21 ember meghalt.

A kijeviek napok óta készülnek egy újabb átfogó orosz támadásra. Volodimir Zelenszkij május 29-én figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország újabb, tömeges támadást készít elő Ukrajna ellen, majd hétfő éjjeli, szokásos videóbejelentkezésében ismét átfogó támadásra figyelmeztette a kijevi lakókat.

Tűz Kijevben június 2-án hajnalban Fotó: EUGENE KOTENKO/AFP

Moszkva nyilvánosan új csapásokkal fenyegette a fővárost, miután Zelenszkij levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztetett Ukrajna egyre súlyosbodó légvédelmi rendszerekkel, különösen ballisztikus rakéták elleni képességekkel kapcsolatos hiányára.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 25-én közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy Oroszország az ukrán „döntéshozatali központok” ellen tervez támadást, és sürgette Washingtont, hogy evakuálja kijevi nagykövetségét. (BBC, Kyiv Independent)