Oroszország ismét nagyszabású éjszakai légitámadást indított az ukrán városok ellen, riasztották a lengyel légierőt is

Legalább kilenc ember meghalt és 89-en megsérültek, miután Oroszország az éjszaka folyamán újabb nagyszabású támadást indított több ukrán város ellen.
Dnyipróban öt ember halt meg és 25-en megsérültek. Kijevben négy ember vesztette életét, és legalább 51-en megsérültek. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros Podilszkij kerületében végrehajtott kettős csapás miatt egy kilencemeletes épület szerkezeti elemei összeomlottak, és lehet, hogy emberek rekedtek a romok alatt.
A lengyel légierő közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket riasztott a lengyel légtér védelme érdekében.
Oroszországban a Krasznodari Krai vészhelyzeti központja dróncsapás nyomán tűzről számolt be az Ilszki olajfinomítóban. Az orosz hatóságok szerint nem voltak áldozatok.
Moszkva a múlt héten figyelmeztetett, hogy „szisztematikus csapásokat” indít Ukrajna ellen, válaszul a múlt hónapban az oroszok által ellenőrzött luhanszki régióban egy kollégium ellen elkövetett dróncsapásra, amelyben 21 ember meghalt.
A kijeviek napok óta készülnek egy újabb átfogó orosz támadásra. Volodimir Zelenszkij május 29-én figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország újabb, tömeges támadást készít elő Ukrajna ellen, majd hétfő éjjeli, szokásos videóbejelentkezésében ismét átfogó támadásra figyelmeztette a kijevi lakókat.
Moszkva nyilvánosan új csapásokkal fenyegette a fővárost, miután Zelenszkij levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztetett Ukrajna egyre súlyosbodó légvédelmi rendszerekkel, különösen ballisztikus rakéták elleni képességekkel kapcsolatos hiányára.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 25-én közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy Oroszország az ukrán „döntéshozatali központok” ellen tervez támadást, és sürgette Washingtont, hogy evakuálja kijevi nagykövetségét. (BBC, Kyiv Independent)
„Minden egyes ilyen támadás megerősíti, hogy a háború elhúzódásáért Moszkva a felelős” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.
Az orosz ballisztikus rakéták ellen csak amerikai eszközökkel tud védekezni Ukrajna. A rakétaháború az egyetlen terület, ahol az oroszok még stratégiai előnnyel rendelkeznek.