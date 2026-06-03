51-szeres ár, közbeszerzés nélkül – újraindult a nyomozás az atlétikai világbajnokság ürügyén Deutsch Péter utolsó munkanapján kötött nagy értékű szerződés ügyében

„51-szeres ár. Közbeszerzés nélkül. És egy nyomozás, ami az Integritás Hatóságnak köszönhetően újraindult” – így kezdődik az IH még kedden megjelent Facebook-bejegyzése a 2023-as atlétikai vb-t szervező céget érintő eljárásról. A Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként Deutsch Péter, a fideszes EP-képviselő, Deutsch Tamás fivére nagy értékű, de több szempontból problémásnak tűnő szerződést kötött 2022 szeptemberében, az utolsó munkanapján.
Az időközben valahogy milliárdossá lett Deutsch Péter, aki körül mostanra már az atlétikai szövetségben is fogy a levegő, áfa nélkül 260 millió forint értékben kötött megállapodást 400 versenybíró kiképzéséről. Az IH négy pontban sorolta fel, hogy mi volt ebben a szerződésben gyanús:
Az Integritás Hatóság felidézi, hogy korábban indult, de gyorsan és eredménytelenül véget is ért egy nyomozás az ügyben. Az IH ezután „hivatalos beadványban, tételesen kifogásolva a nyomozás hiányosságait” kezdeményezte annak folytatását. Szóvá tették például, hogy az eljárás során voltak meg nem hallgatott tanúk, nem szereztek be szakértői véleményt és kimaradt vagyoni vizsgálat, is. A bejelentésük hatására a nyomozás ismét folyamatban van.
„Ez az eset pontosan megmutatja, mire jó egy antikorrupciós hatóság… Ha az Integritás Hatóságnak megfelelő jogköre van, akkor élni is tud vele” – vonja le a poszt végén az esetből levonható következtetést az érintett, mint az eset narrátora és főszereplője.