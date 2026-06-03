51-szeres ár, közbeszerzés nélkül – újraindult a nyomozás az atlétikai világbajnokság ürügyén Deutsch Péter utolsó munkanapján kötött nagy értékű szerződés ügyében

„51-szeres ár. Közbeszerzés nélkül. És egy nyomozás, ami az Integritás Hatóságnak köszönhetően újraindult” – így kezdődik az IH még kedden megjelent Facebook-bejegyzése a 2023-as atlétikai vb-t szervező céget érintő eljárásról. A Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként Deutsch Péter, a fideszes EP-képviselő, Deutsch Tamás fivére nagy értékű, de több szempontból problémásnak tűnő szerződést kötött 2022 szeptemberében, az utolsó munkanapján.

Deutsch Tamás és Deutsch Péter Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az időközben valahogy milliárdossá lett Deutsch Péter, aki körül mostanra már az atlétikai szövetségben is fogy a levegő, áfa nélkül 260 millió forint értékben kötött megállapodást 400 versenybíró kiképzéséről. Az IH négy pontban sorolta fel, hogy mi volt ebben a szerződésben gyanús:

Egy versenybíró kiképzése a szerződés szerint nagyjából 650 ezer forintba került. Ugyanakkor a Magyar Atlétikai Szövetség saját, nyilvános adatai szerint ez a díj 2017-ben mindössze 12 700 forint volt, a különbség 51-szeres.

A nettó szerződéses összeg 260 millió forint lett, vagyis éppen belefért a 262,485 millió forintos uniós értékhatárba, ami fölött nyilvános közbeszerzést kellett volna kiírni. Közbeszerzés így nem volt.

A vb-t szervező cég a megbízást azzal a Magyar Atlétikai Szövetséggel kötötte, amely egyúttal 9 százalékos tulajdonosa is volt a 2024 júliusában végelszámolás alá került, és mára meg is szűnt cégnek (a maradék 91 százalék az államé volt).

Arra nem volt korábban bizonyíték, hogy a 400 fő el is végezte volna a képzést.

Az Integritás Hatóság felidézi, hogy korábban indult, de gyorsan és eredménytelenül véget is ért egy nyomozás az ügyben. Az IH ezután „hivatalos beadványban, tételesen kifogásolva a nyomozás hiányosságait” kezdeményezte annak folytatását. Szóvá tették például, hogy az eljárás során voltak meg nem hallgatott tanúk, nem szereztek be szakértői véleményt és kimaradt vagyoni vizsgálat, is. A bejelentésük hatására a nyomozás ismét folyamatban van.

„Ez az eset pontosan megmutatja, mire jó egy antikorrupciós hatóság… Ha az Integritás Hatóságnak megfelelő jogköre van, akkor élni is tud vele” – vonja le a poszt végén az esetből levonható következtetést az érintett, mint az eset narrátora és főszereplője.