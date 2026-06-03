Az egyszülős és az egygyerekes családok támogatását is a családtámogatási rendszer részévé tennék a hazahozott uniós pénzekből

Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán ismertetett néhányat azok közül a fejlesztések közül, amelyeket a hazahozott uniós forrásokból hajtanának végre. Ahogy azonban arra a miniszter is felhívta a figyelmet, a lista nem teljes.

Létrehozzák az egyablakos szociális ügyintézést, ez egyébként összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is.

Beemelik a családtámogatási rendszerbe az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását.

Más minisztériumokkal karöltve szeretnének kidolgozni egy mentális jóllétet támogató iskolai programot.

„Fontos számunkra a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, ahogy az is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítsunk el a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával”, írja a miniszter. Modern, innovatív idősellátást valósítanának meg kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével, emellett hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanának.

Támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá tennék az energiaszegénység elleni küzdelmet. Ugyanakkor módszertanilag megújítják a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.

Magyar Péter múlt héten pénteken jelentette be, hogy sikerült megállapodniuk az Európai Bizottsággal összesen 16,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Ez átszámítva mintegy 6000 milliárd forintot jelent, ami a magyar éves költségvetés 13 százaléka. Ahhoz azonban, hogy a kormány az összes forrást le tudja hívni, nagyon kell igyekeznie, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.