Heten meghaltak, amikor ukrán dróntámadás ért egy távolsági buszt az orosz megszállás alatt álló donyecki régióban

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Hét ember meghalt, tizenegy másik megsérült, miután egy drón eltalált egy Ukrajna Oroszország által ellenőrzött részén közlekedő személyszállító buszt – közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz megszállás alatt álló kelet-donyecki területen lévő „Donyecki Népköztársaság” Moszkva által kinevezett vezetője.

A buszt szerdán kora reggel találták el, miközben Moszkva és az oroszok által megszállt Krímben lévő Szimferopol között közlekedett, írja a BBC. Orosz tisztviselők szerint a légvédelmük több mint 350 drónt lőtt le éjszaka az orosz légtér különféle pontjain. Az MTI Alekszandr Drozgyenkót, a leningrádi régió kormányzóját idézi, aki szerint csak Szentpétervár térségében mintegy ötven ukrán drónt lőttek le.

Szentpéterváron szerdán kezdődik a hagyományos, évenként megtartott nemzetközi gazdasági fórum, Vlagyimir Putyin elnök és 74 ország képviselőinek részvételével. A város pulkovói repülőterének forgalmában korlátozásokat vezettek be, de korlátozták a moszkvai repülőterek forgalmát is. Kronstadtban és Szentpétervár két kerületében infrastrukturális objektumokat támadtak drónok

A donyecki dróntámadás egy nappal azután történt, hogy hatalmas orosz támadás ért Ukrajna-szerte városokat, és abban legalább 22 ember, köztük több nő és gyermek életét vesztette.

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