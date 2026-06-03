Heten meghaltak, amikor ukrán dróntámadás ért egy távolsági buszt az orosz megszállás alatt álló donyecki régióban

Hét ember meghalt, tizenegy másik megsérült, miután egy drón eltalált egy Ukrajna Oroszország által ellenőrzött részén közlekedő személyszállító buszt – közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz megszállás alatt álló kelet-donyecki területen lévő „Donyecki Népköztársaság” Moszkva által kinevezett vezetője.

A buszt szerdán kora reggel találták el, miközben Moszkva és az oroszok által megszállt Krímben lévő Szimferopol között közlekedett, írja a BBC. Orosz tisztviselők szerint a légvédelmük több mint 350 drónt lőtt le éjszaka az orosz légtér különféle pontjain. Az MTI Alekszandr Drozgyenkót, a leningrádi régió kormányzóját idézi, aki szerint csak Szentpétervár térségében mintegy ötven ukrán drónt lőttek le.

Szentpéterváron szerdán kezdődik a hagyományos, évenként megtartott nemzetközi gazdasági fórum, Vlagyimir Putyin elnök és 74 ország képviselőinek részvételével. A város pulkovói repülőterének forgalmában korlátozásokat vezettek be, de korlátozták a moszkvai repülőterek forgalmát is. Kronstadtban és Szentpétervár két kerületében infrastrukturális objektumokat támadtak drónok

A donyecki dróntámadás egy nappal azután történt, hogy hatalmas orosz támadás ért Ukrajna-szerte városokat, és abban legalább 22 ember, köztük több nő és gyermek életét vesztette.