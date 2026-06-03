Donald Trump megerősítette az Axios korábbi információját, miszerint kiabálva és káromkodva telefonált Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akit „kibaszott őrültnek” is nevezett. Az amerikai elnök a New York Postnak azt mondta, „kicsit aggasztotta”, hogy Izrael libanoni támadása hátráltatja az Iránnal folytatott béketárgyalását.

A magát korábban béketeremtő elnökként beharangozó Trump arról is beszélt, hogy ő „egy háborús elnök”, Netanjahu pedig „egy háborús miniszterelnök”. „Nagyon jól együttműködtünk. Nagyon kedvelem Bibit. És nagyon jól kijövök vele” – mondta Netanjahuról.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Az amerikai elnök mostani nyilatkozata azért fontos, mert a káromkodásáról szóló cikk tartalmát az izraeli sajtóban vitatták. Amit Segal, a Channel 12 hírcsatorna vezető politikai elemzője azt mondta, Trump nem személyeskedve támadta Netanjahut, és a két fél abban állapodott meg, hogy Netanjahu tartózkodik Bejrút elővárosainak megtámadásától, ha a Hezbollah leállítja az Izrael elleni támadásait.

Az Axios cikke viszont egy amerikai tisztségviselőre hivatkozva így foglalta össze Trump Netanjahunak tett megjegyzéseit: „Te teljesen megőrültél. Börtönben lennél, ha én nem lennék. Én mentem meg a seggedet. Most már mindenki gyűlöl. Mindenki gyűlöli Izraelt emiatt.”

A telefonhívásra azután került sor, hogy Netanjahu utasította az izraeli hadsereget: kezdje újra bombázni Bejrút déli, Dahíja nevű városrészét, hogy célba vegye a Hezbollahot, az Irán által támogatott milíciát, ami dróntámadásokat indított Izrael ellen. Irán később közölte, hogy felfüggeszti az Egyesül Államokkal folytatott béketárgyalásokat Izrael dél-libanoni hadműveletei miatt. Trumpék az iráni bejelentés után telefonáltak.