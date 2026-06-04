Július végén bezár az ország egyik legjobb éttermének tartott, két Michelin-csillagos tatai Platán Gourmet

Pesti István séf tizenegy év után befejezi a Platánhoz kötődő munkáját, jelenlegi formájában pedig megszűnik a Platán Gourmet Restaurant, amivel egy több mint egy évtizedes, a magyar gasztronómia történetében is egyedülálló fejezet zárul le – írja honlapján a Dining Guide étteremkalauz.

Az étterem a Dining Guide TOP100 listáján első helyen szerepel, valamint az ország egyetlen vidéki (tatai) éttermeként két Michelin-csillagot kapott.

A Platán Gourmet Restaurant állandó fine dining éttermi működése július 31-én zárul le. Mint írják, a változás kizárólag a Gourmet éttermet érinti, a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház, valamint a Platán Tata további egységei változatlan formában fogadják tovább vendégeiket. A Gourmet tere a jövőben nem marad üresen: vendégséfekkel, borászokkal és egyedi koncepciókkal szerveznének különleges gasztronómiai eseményeket.

Pesti István, a Michelin Guide francia étteremkalauz által két csillaggal kitüntetett tatai Platán Gourmet séfje az étterem konyhájában. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Pesti István séf szerint az étterem története szakmailag teljes és lezárt fejezet

„Amikor tizenegy évvel ezelőtt Tatára érkeztem, nagyon kevesen hitték el, hogy vidéken lehet Michelin-csillagos éttermet építeni. Mi mégis hittünk benne, és a csapattal együtt végigjártuk ezt az utat”

– mondta, ahogy azt is, hogy bebizonyították: a világ legjobb éttermeiről szóló beszélgetésekben egy tatai étteremnek is lehet helye. Nem maradt benne hiányérzet, mert amit szakmailag meg akart valósítani, azt Tatán megvalósíthatta. A séf úgy fogalmazott, a Platán Gourmet számára „soha nem csak egy étterem volt”, hanem „egy közös gondolkodás, egy alkotói műhely”, aminek legfontosabb eredménye Magyarország első és máig egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme lett.

A döntés hátterében személyes és gazdasági okok is állnak. Pesti István azt mondta, már két éve érezte, hogy változás zajlik benne, és bár próbált új célokat találni, végül el kellett fogadnia, hogy „vannak korszakok, amik véget érnek”. Gerendai Károly, a Costes Csoport részéről arról beszélt, hogy 2024 tavaszán azért csatlakoztak többségi tulajdonosként a projekthez, hogy a magas szakmai színvonal megőrzése mellett gazdaságilag fenntartható működési modellt alakítsanak ki.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

„Az elmúlt két év tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy ebben sajnos nem sikerült áttörést elérnünk”

– mondta, hozzátéve, hogy a vidéki, két Michelin-csillagos fine dining étterem működtetése évek óta csak jelentős veszteségek mellett volt fenntartható. Szerinte „ez a tény Magyarország gasztronómiai igényszintjéről is sokat elárul, ugyanakkor egy ilyen helynek szerencsére nem kizárólag gazdasági értéke van: a Platán Gourmet a magyar gasztronómia egyik kiemelkedő szakmai műhelye lett, amelynek teljesítményére a vendégek és a szakma részéről is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ezért a pénzügyi nehézségek ellenére is fontosnak tartottuk, hogy tovább támogassuk a működését és bíztunk benne, hogy idővel a kereslet is erősödni fog.”

Gerendai szerint Pesti István távozása után azonban nem látják értelmét ugyanebben a formában tovább működtetni a Platán Gourmet-t, mert az étterem kezdettől fogva a séf alkotói világára épült. Pesti István is arról beszélt, hogy egy ilyen szintű vidéki éttermet a helyi közönség önmagában nem tud eltartani, ehhez olyan nemzetközi vendégkörre is szükség lenne, amely a hasonló kategóriájú budapesti éttermekben természetesebben jelen van. „Tata egy csodálatos hely, a Platán Gourmet pedig egy különleges étterem volt, de ezt a történetet nem mindig sikerült olyan erővel eljuttatni azokhoz, akikért valójában versenyeztünk” – fogalmazott.