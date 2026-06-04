Két területet zár le a GYSEV a veszélyes anyagot tartalmazó kőzúzalék miatt Szombathelyen

Azbesztszennyezés miatt két területet zár le a GYSEV Zrt. Szombathely térségében - közölte a vasúttársaság csütörtökön. A cég azután rendelt el azonnali vizsgálatot az általa kezelt területeken, hogy kiderült: az ország több pontján építettek be azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az eddigi információk szerint mintegy 250 településre, nagyobb nyugat-dunántúli városok (Szombathely, Zalaegerszeg, Sopron) mellett a fővárosba is került azbeszttartalmú kő.
A GYSEV eddigi vizsgálatai két helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést különböző, kőzúzalékkal borított felületeken Szombathely térségében. Emiatt péntek reggeltől lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság kéri, hogy aki jelenleg is a területen parkol, minél előbb hagyja el a létesítményt.
Szintén lezárják Vép vasútállomáson a Toldi utcától a vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a vágányokat a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni. A GYSEV vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalék-mentesítést. (MTI)
Harmincnégy útszakaszt vizsgáltak meg. Átmeneti megoldásként sebességkorlátozás és kálcium-klorid kezelés jöhet.
Már 32 éve, 1994-ben is mérésekkel igazolták, hogy azbeszttel szennyezettek a mostani botrányban érintett bányák.
Az egyik helyszín az egyik iskola közelében található. A szennyezett burkolatokat pénteken kezdik meg elszállítani.
Térképen is meg lehet tekinteni őket.
Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.