Két területet zár le a GYSEV a veszélyes anyagot tartalmazó kőzúzalék miatt Szombathelyen

belföld

Azbesztszennyezés miatt két területet zár le a GYSEV Zrt. Szombathely térségében - közölte a vasúttársaság csütörtökön. A cég azután rendelt el azonnali vizsgálatot az általa kezelt területeken, hogy kiderült: az ország több pontján építettek be azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az eddigi információk szerint mintegy 250 településre, nagyobb nyugat-dunántúli városok (Szombathely, Zalaegerszeg, Sopron) mellett a fővárosba is került azbeszttartalmú kő.

A GYSEV eddigi vizsgálatai két helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést különböző, kőzúzalékkal borított felületeken Szombathely térségében. Emiatt péntek reggeltől lezárják a Szombathely-Szőlős megállóhely mellett kialakított P+R parkolót. A társaság kéri, hogy aki jelenleg is a területen parkol, minél előbb hagyja el a létesítményt.

Fotó: Google Maps

Szintén lezárják Vép vasútállomáson a Toldi utcától a vágányok felé vezető járdát, a kerékpártárolót és a vágányokat a füves területen keresztül lehet majd megközelíteni. A GYSEV vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalék-mentesítést. (MTI)

belföld szombathely nyugat-dunántúl kőzúzalék azbesztszennyezés GYSEV Zrt
Kapcsolódó cikkek

Sopron 19 utcájában mutattak ki azbeszttel szennyezett követ

Harmincnégy útszakaszt vizsgáltak meg. Átmeneti megoldásként sebességkorlátozás és kálcium-klorid kezelés jöhet.

Haász János
belföld

Budapestre is jutott a zúzalékból, 30 év alatt 34 milliárd forintot kereshettek az azbesztes osztrák bányák Magyarországon

Már 32 éve, 1994-ben is mérésekkel igazolták, hogy azbeszttel szennyezettek a mostani botrányban érintett bányák.

Gazda Albert
belföld

Még találtak azbeszttel fertőzött területeket Zalaegerszegen

Az egyik helyszín az egyik iskola közelében található. A szennyezett burkolatokat pénteken kezdik meg elszállítani.

Székely Sarolta
belföld

250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból

Térképen is meg lehet tekinteni őket.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Szombathely Rózsadombjának indult, most az udvarra se mehetnek ki a súlyos azbesztszennyezés miatt

Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
belföld