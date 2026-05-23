250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból

2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból - írja a Pénzcentrum. A NAV által kiadott adatok alapján Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselője a Facebook-oldalán összegezte, hogy a négy érintett osztrák bányából hova szállítottak kőzúzalékot. Azt is jelezte, hogy az azbesztszennyezéssel érintett anyagok és települések pontos meghatározására ezek az adatok nem alkalmasak, mert önmagukban csak az árumozgásokat bizonyítják. Vagyis csak az megállapítható, hogy a bányákból elsődleges célként hova érkezett meg egy-egy szállítmány, ám ha valahol csak egy telephelyre vitték, ahonnan pedig később továbbszállították, azt már nem lehet követni a NAV által kiadott adatok alapján.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a minap jelentette be, hogy bécsi tárgyalásainak eredményeképp nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet Ausztriából.

Azbeszttel szennyezett kőzúzalék Szombathelyen. Fotó: Kelemen Krisztián/Facebook

A dunántúli azbesztbotrány április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, sőt még Sopronba is. Legutóbb a hét elején derült ki, hogy a kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét, ami alapján a rohonci bánya is érintett lehet.