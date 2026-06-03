Még találtak azbeszttel fertőzött területeket Zalaegerszegen

A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte közösségi oldalán a város polgármestere.
Balaicz Zoltán korábban 16 mérést rendeltek meg különböző zalaegerszegi közterületi helyszínekkel kapcsolatban, ezek közül hat esetében derült ki most az azbesztszennyezettség. A Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége a szakemberek külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután kezdik majd felszedni a kőzúzalékot. Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a kiporzás megakadályozása érdekében pedig vizes technológiával dolgoznak.
A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot. A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról - fejtette ki Balaicz Zoltán.
Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, sőt még Sopronba is. Összesen 250 magyar településre, sőt még Budapestre is juthatott a szennyezett kőzúzalékból.
Gajdos László, az élő környezetért felelő miniszter korábban bejelentette, több szennyezett zúzalék nem fog érkezni Magyarországra Ausztriából, és egy osztrák-magyar vegyes bizottság fogja kivizsgálni az azbesztproblémát. (via MTI)
Harmincnégy útszakaszt vizsgáltak meg. Átmeneti megoldásként sebességkorlátozás és kálcium-klorid kezelés jöhet.
Már 32 éve, 1994-ben is mérésekkel igazolták, hogy azbeszttel szennyezettek a mostani botrányban érintett bányák.
A kőzúzalékot osztrák bányákból szállították ide.
40 település is szennyezett lehet, az egyedi bejelentések száma meghaladta a 400-at.
Nyomozzák azt is, hogy a közvetítő kereskedők tudtak-e arról, mit hoznak be az országba.
Mintát fognak venni minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőzúzalékkal fedett.
Térképen is meg lehet tekinteni őket.
Az élő környezetért felelős miniszter közvetlenül az osztrák üzem tulajdonosával egyezett meg erről.
Mindenki összevissza építkezhetett az oladi platón, ahol április elején derült ki: évekkel korábban azbeszttel szennyezett kövekkel borították az utat.