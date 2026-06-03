Még találtak azbeszttel fertőzött területeket Zalaegerszegen

A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte közösségi oldalán a város polgármestere.

Balaicz Zoltán korábban 16 mérést rendeltek meg különböző zalaegerszegi közterületi helyszínekkel kapcsolatban, ezek közül hat esetében derült ki most az azbesztszennyezettség. A Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége a szakemberek külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután kezdik majd felszedni a kőzúzalékot. Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a kiporzás megakadályozása érdekében pedig vizes technológiával dolgoznak.

Azbeszttel szennyezett kőzúzalék Fotó: Kelemen Krisztián/Facebook

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot. A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról - fejtette ki Balaicz Zoltán.

Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, sőt még Sopronba is. Összesen 250 magyar településre, sőt még Budapestre is juthatott a szennyezett kőzúzalékból.

Gajdos László, az élő környezetért felelő miniszter korábban bejelentette, több szennyezett zúzalék nem fog érkezni Magyarországra Ausztriából, és egy osztrák-magyar vegyes bizottság fogja kivizsgálni az azbesztproblémát. (via MTI)