Gajdos László: Ausztriából nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter videóban jelentette be, hogy bécsi tárgyalásainak eredményeképp nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet Ausztriából.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a bizottsági meghallgatásán.
A miniszter közvetlenül az osztrák üzem tulajdonosával egyezett meg arról, hogy teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, így a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárították el a közvetlen veszélyt.

A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság védelme - jelezte Gajdos.

A dunántúli azbeszthelyzet április közepén robbant ki. Az első hírek Szombathelyről jöttek – a helyszínen készült riportunk itt olvasható –, de azóta kiderült, hogy a probléma számos nyugat-magyarországi településen felmerült. Jutott az azbeszttel szennyezett kőzúzalékból Zalaegerszegre, Kőszegre és több őrségi településre, sőt még Sopronba is. Legutóbb a hét elején derült ki, hogy a kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét, ami alapján a rohonci bánya is érintett lehet.

