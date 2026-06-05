Csokoládét majszolt és jeget rágcsált a serpa, aki hat nap után élve került elő az Everestről

Talált a zsebében némi csokoládét, jeget is rágcsált, ezzel magyarázta a világsajtóban Dawa Sherpa néven emlegetett nepáli serpa, hogy élve került elő az Everestről, hat nappal azután, hogy utoljára látták. A BBC által megszólaltatott hegyi vezető állítja, szó sincs róla, hogy eltűnt volna, de kénytelen volt lemaradni a többiektől, mivel a csúcs megmászása után, lefelé jövet elfogyott az oxigénje. A családja is halottnak hitte és már a gyászszertartásra készült Katmanduban, Nepál fővárosában, amikor egy takarítócsapat felfigyelt rá, hogy ereszkedik az alaptábor felé.

Dawát ezután helikopterrel egy katmandui kórházba szállították, ahol fagyási és csontsérülések, illetve kiszáradás miatt kezelik. „Nem gondoltam volna, hogy életben maradok, azt hittem, ott fogok elpusztulni” – mondta a BBC Nepalinak.

Dawa serpa a katmandui kórházba érkezésekor, 2026. június 4-én Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

Chris Thrall brit hegymászó volt az utolsó, aki „eltűnése” előtt élve látta a serpát. Elmondása szerint az 57 éves férfi a hátizsákján ült, a 3-as tábor fölött, nagyjából 7500 méteren, hogy rövid pihenőt tartson, „ahogy több százszor is tette korábban”.

Dawa elbeszélése alapján miután elfogyott az oxigénje, kezdetben járni sem tudott. Két napon át semmit sem evett, utána kezdett jeget rágni, és talált némi csokoládét is a zsebében. Lassan megindult lefelé, de egy hasadékba is belecsúszott, onnan csak hosszabb idő után sikerült kikecmeregnie, majd leereszkednie a táborig.

Dawa serpa megmenekülése csodaszámba megy. Az idei szezonban eddig 5 ember vesztette életét az Everesten, míg a feljegyzések 1920-as évekbeli kezdete óta több mint 300-an haltak meg itt. (BBC)