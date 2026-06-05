Fogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország

külföld

Ukrajna és Oroszország pénteken újabb hadifogolycserét hajtott végre, mindkét fél 185 katonát adott át a másiknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a hazatért ukrán katonák többsége 2022 óta volt orosz fogságban. Közülük többen részt vettek a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében is. A csere részeként egy civilt is visszaadtak Ukrajnának, őt szintén 2022 óta tartották fogva Oroszországban.

Fotó: HANDOUT/AFP

Moszkva is megerősítette, hogy hazatért 185 orosz hadifogoly. Ők jelenleg Fehéroroszországban vannak, ahol orvosi és pszichológiai ellátást kapnak.

A mostani csere a második volt annak a megállapodásnak a keretében, ami szerint a két ország 1000-1000 hadifoglyot ad át egymásnak. A megállapodás a május elején, amerikai közvetítéssel létrejött háromnapos tűzszüneti egyezség része volt. A pénteki fogolycsere lebonyolításában az Egyesült Arab Emírségek is közreműködött, ahogy a korábbi cserék esetében is. (Reuters, Kyiv Independent)

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