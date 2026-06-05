Fogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország

Ukrajna és Oroszország pénteken újabb hadifogolycserét hajtott végre, mindkét fél 185 katonát adott át a másiknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a hazatért ukrán katonák többsége 2022 óta volt orosz fogságban. Közülük többen részt vettek a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében is. A csere részeként egy civilt is visszaadtak Ukrajnának, őt szintén 2022 óta tartották fogva Oroszországban.

Moszkva is megerősítette, hogy hazatért 185 orosz hadifogoly. Ők jelenleg Fehéroroszországban vannak, ahol orvosi és pszichológiai ellátást kapnak.

A mostani csere a második volt annak a megállapodásnak a keretében, ami szerint a két ország 1000-1000 hadifoglyot ad át egymásnak. A megállapodás a május elején, amerikai közvetítéssel létrejött háromnapos tűzszüneti egyezség része volt. A pénteki fogolycsere lebonyolításában az Egyesült Arab Emírségek is közreműködött, ahogy a korábbi cserék esetében is. (Reuters, Kyiv Independent)