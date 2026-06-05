Melegházasságot kötött a Fidesz EP-listáján szereplő bajorországi magyar főkonzul

Egy felső-bajorországi kastélyban házasodott össze Tordai-Lejkó Gábor bajorországi magyar főkonzul a bajor származású férfi kedvesével – írja a tz.de, ami meg is szólaltatta Tordai-Lejkót, aki 2024-ben, mindössze két évvel ezelőtt szerepelt a Fidesz EP-listáján.

„Már korábban kinéztem a gyűrűt, és nagyon szerettem volna megkapni. Az aukciós ház vezetője azonban azt mondta, hogy a gyűrű sajnos már elkelt. Nem tudtam, ki vette meg, egészen addig, amíg Fabian fel nem húzta az ujjamra” – mesélte a romantikus eljegyzés történetét Tordai-Lejkó a lapnak.

Kedvese 2023-ban – egy évvel azelőtt, hogy Tordai-Lejkó a Fidesz EP-listáján szerepelt volna –, Míkonoszon kérte meg a kezét, két évvel később pedig Thaiföldön tartottak egy esküvőt 30 közeli barátjuk részvelével. Most Bajorországban is tartottak egy esküvőt: múlt szombaton házasodtak össze a Tüßlingi kastélyban, a ceremóniát pedig Stephanie von Pfuel grófnő vezette le, aki „Tüßling újraválasztott polgármestereként örömmel vállalta el ezt a feladatot”.

„Amikor felhívtam és megkérdeztem, hogy összeadna-e minket, azonnal igent mondott” – mondta a bajorországi magyar főkonzul.

A cikk szerint egyébként a Fidesz két évvel ezelőtti EP-listáján szereplő Tordai-Lejkó Gábor és férje szándékosan úgy választották ki az esküvő dátumát, hogy az május elején, a magyarországi kormányváltás utánra essen.

A cikkben kitérnek arra is, hogy az elmúlt 16 évben kormányon lévő Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök az azonos neműek házasságát „problémásnak tartotta”, illetve hogy 2025-ben a budapesti Pride-ot is betiltották, amit ennek ellenére sikerült megtartani, méghozzá rekod számú résztvevővel.