„Nem tudtam katonai indokkal megmagyarázni a pusztítást” – izraeli katonák beszámolói a gázai és dél-libanoni háborúról

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Elmosódó fegyverhasználati szabályokról, civil házak lerombolásáról, fosztogatásról, emberi pajzsként használt palesztinokról és a katonák fokozódó érzéketlenségéről szólnak a Gázában és Dél-Libanonban szolgáló katonák beszámolói.

Többen arról beszéltek, hogy a háború után bűntudattal, szégyennel, traumával vagy PTSD-vel küzdenek.

Az izraeli hadsereg szerint a műveleteik megfelelnek a nemzetközi jognak.

Miközben a hadsereg több fronton túlterhelt, az ultraortodox férfiak katonai szolgálata körüli vita már Benjamin Netanjahu koalícióját is megrengette, és előrehozott választásokhoz vezethet.

Jonathan a gyalogságnál teljesített sorkatonai szolgálatot, amikor a Hamász 2023. október 7-én áttört a Gázai övezetet körülvevő kerítésen, a terroristák 1195 embert megöltek, és több mint 200 túszt ejtettek. A katona egységét az egyik kibuc biztosítására vezényelték, miután a Hamász fegyvereseit már kiszorították onnan. Látta az utcán heverő terroristák holttesteit, a kiégett házakat, a szétlőtt falakat, „az egész szörnyű, véres utóhatást”. „Nagyon felkavaró volt” – mondta. „Barátokat vesztettünk el, és láttuk, mi történt a kibucokban. Ez nagyon mély nyomokat hagyott bennünk.”

Katona Észak-Izraelben, közel a libanoni határhoz. Fotó: JALAA MAREY/AFP

Az álnéven nyilatkozó katonával az Economist Tel-Avivban, a volt katonatisztek által alapított Breaking the Silence irodájában készített interjút. A szervezet izraeli katonák ciszjordániai és gázai visszaélésekről szóló vallomásait gyűjti.