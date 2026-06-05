„Nem tudtam katonai indokkal megmagyarázni a pusztítást” – izraeli katonák beszámolói a gázai és dél-libanoni háborúról

Jonathan a gyalogságnál teljesített sorkatonai szolgálatot, amikor a Hamász 2023. október 7-én áttört a Gázai övezetet körülvevő kerítésen, a terroristák 1195 embert megöltek, és több mint 200 túszt ejtettek. A katona egységét az egyik kibuc biztosítására vezényelték, miután a Hamász fegyvereseit már kiszorították onnan. Látta az utcán heverő terroristák holttesteit, a kiégett házakat, a szétlőtt falakat, „az egész szörnyű, véres utóhatást”. „Nagyon felkavaró volt” – mondta. „Barátokat vesztettünk el, és láttuk, mi történt a kibucokban. Ez nagyon mély nyomokat hagyott bennünk.”
Az álnéven nyilatkozó katonával az Economist Tel-Avivban, a volt katonatisztek által alapított Breaking the Silence irodájában készített interjút. A szervezet izraeli katonák ciszjordániai és gázai visszaélésekről szóló vallomásait gyűjti.
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