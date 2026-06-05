Sokan támogatják, hogy az EU zárja ki a hadköteles korú ukrán férfiakat a menekültjogi rendszerből a svéd belügyér szerint

A tagállamok belügyminiszterei között támogatottságot élvez a javaslat, ami kizárná a hadköteles korú ukrán férfiakat az európai védelmi rendszerből – mondta Johan Forssell svéd migrációs miniszter a Politico szerint. Forssell szerint kulcsfontosságú, hogy az európai országok védelmet nyújtsanak az ukránoknak, „ugyanakkor a háborút meg kell vívni”, amihez „elengedhetetlen, hogy több férfi maradjon Ukrajnában harcolni”.

A rendszerben jelenleg nagyjából 4 millió, Ukrajnából menekült ember kapott jogot az európai országokban való tartózkodásra, oktatásra és munkavégzésre. Az erről szóló irányelvet már többször is meghosszabbították, mostani állapotában 2027 márciusában jár le.

Több száz, javarészt ukrán menekült gyűlt össze Varsóban február 24-én, orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.

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Az európai belügyminiszterek arról tárgyalnak, hogy a rendszerből kizárnák azokat a 23 és 60 év közötti férfiakat, akiket az ukrán állam behívhatna katonai szolgálatra. Forssell miniszter szerint közel egyhangú a javaslat támogatottsága. Forssell arra számít, hogy az elképzelést az Európai Bizottság beépíti a meghosszabbításról szóló közelgő javaslatába.

„Az ukránok is azt szeretnék, ha így tennénk” – mondta Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa, aki szerint a javaslatot a következő hetekben terjeszthetik elő. (via Guardian)